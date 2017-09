Bayamo, sin preparación ante inminente llegada del huracán Irma

‘El huracán no va a ser el único responsable por los destrozos’

Aglomeración en el punto de gas (Foto: Roberto R. Cardona)

Solo se puede comprar durante las horas del día, porque no hay electricidad (Foto: Roberto R. Cardona)

Solo pudo conseguir su balita de gas luego de doce horas de cola (Foto: Roberto R. Cardona)







GRANMA, Cuba.- Ante la inminencia del Huracán Irma, los medios nacionales han recalcado el deber de los consejos territoriales de defensa, de atender los sitios de mayor vulnerabilidad e implementar medidas para preservar la vida de los pobladores y los recursos de la economía. Bayamo evidencia falta de percepción del riesgo e inefectividad estatal en las acciones preventivas.

Considerando la peligrosa trayectoria, durante el último parte del centro de pronósticos del instituto meteorológico, se decretó la fase de alarma ciclónica en todo el territorio oriental, por la amenaza potencial que representa el huracán Irma, catalogado de categoría 5 y presumiendo que comience a afectar esta zona dentro de las siguientes 24 a 48 horas.

En un recorrido por Bayamo este miércoles, fueron detectados varios establecimientos y puntos de venta deshabilitados y sin oferta, placitas cerradas y vacías, farmacias carentes de múltiples medicamentos de gran demanda popular, descuidos en la situación epidemiológica e higiénico-sanitaria que afecta el territorio, desbordamientos y tupiciones en tragantes y sistemas de desagüe e insuficiente limpieza y recogida de desechos sólidos.

Multitud de personas se agrupan en colas interminables para adquirir alimentos, para enfrentar el evento meteorológico. Los precios se mantienen inalterables, aun cuando la población tiene que asumir grandes gastos en suministros y posibles daños asociados al huracán.

Los techos no soportarán el embate directo del huracán (Foto: Roberto R. Cardona)

No se ha realizado la poda de árboles (Foto: Roberto R. Cardona)

Placita vacía y desabastecida (Foto: Roberto R. Cardona)







La venta de gas licuado (GLP) se ha tornado lenta y aún mantienen un horario rígido a pesar de la solicitud de la defensa civil, para acelerar y extender el horario de los servicios de venta. Grandes aglomeraciones son visibles frente a los puntos de venta de GLP, donde un turno puede llegar a costar 30 pesos o la pérdida de un día completo a la espera de ser atendido.

Juan Ariel Zaldívar Reyes cuenta que, para obtener su balita de gas, tuvo que madrugar. “A las 6 de la mañana ya yo estaba aquí (punto de venta de GLP ‘La Redonda’) y logré comprar a las 5 y 20 de la tarde…, y eso que yo hacia el (turno) 41, porque allí quedaron más de cien personas, e imagino que la mayoría tendrán que volver mañana”.

Hoy, el citado punto de venta, no tenía asignado servicio eléctrico y la dependiente manifestó que apenas se pusiera oscuro se acababa la venta. En otros puntos visitados, también la cola era numerosa.

Otras dificultades detectadas, son la imposibilidad ciudadana para proteger sus propiedades y pertenencias contra vientos fuertes y la lluvia. Según su estado constructivo, más del 50 % de las viviendas del territorio están catalogadas de regulares y malas, y no existen a la venta los materiales, alambres o sogas, para facilitar el anclaje, protección y amarre de techos y el aseguramiento de puertas y ventanas.

Tormentas y lluvias recientes de pequeña envergadura, han provocado derrumbes y roturas en varias casas granmenses, los repartos periféricos muestran las condiciones constructivas más críticas.

Alcantarillas tupidas (Foto: Roberto R. Cardona)

Alcantarillas tupidas (Foto: Roberto R. Cardona)





Para muchas personas, las opciones se reducen a guardar las pertenencias y equipos en otras viviendas más seguras y esperar por el derrumbe o la evacuación. Muchos hogares tienen árboles peligrosos en sus cercanías.

Respecto a la poda y corte, la preocupación prioritaria de la defensa civil, está enfocada en los establecimientos e instituciones estatales. Katy Rodríguez, Vecina del reparto Camilo Cienfuegos, manifiesta preocupación porque en su patio hay una palma real y un enorme árbol seco, ambos reportados como peligrosos para las viviendas aledañas.

“En esa gestión ya llevo varios años. He llamado a la delegada, a varios puestos de mando (PM) de la defensa civil, al Partido, a comunales, al Poder Popular, a…, dicen que tengo que seguir esperando porque según Ismael (Centro de Dirección del Partido) y Yessy (operativa del PM de Comunales) no tienen grúa para picar la palma y según Arévalo (Vicepresidente del Consejo de Defensa) tienen más de doscientos casos reportados”, aclara.

“El huracán Irma, no va a ser el único responsable, pero va a servir de chivo expiatorio, porque le van a echar toda la culpa por los destrozos”. Dice y agrega, como quien pide un milagro “Ya estoy cansada de que ignoren ese peligro y no me hagan caso…, ojalá y pase Irma, a ver si la acaba de arrancar de una vez por todas”.