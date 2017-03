Bajo arresto en ‘El Vivac’ cubano residente en EEUU

LA HABANA, Cuba.- Las autoridades cubanas mantienen bajo arresto hace quince días, en el centro de retención policial “El Vivac”, al cubano residente en EE.UU. Reinier Báez Fernández, acusado por un supuesto delito de cohecho (soborno) llevado a cabo el día que abandonaba la isla, el 22 de enero del 2015.

Reinier, quien residía en Nebraska, Estados Unidos, fue puesto bajo arresto el pasado 15 de febrero luego de que arribara a la isla el día 5 del mismo mes, segunda vez que visitaba el país desde su partida en 2015. Su primera visita la realizó del 8 al 22 de agosto del 2016 sin problemas.

Según contó a CubaNet vía telefónica, las autoridades lo acusan de haber sobornado a una agente de la aduana con 300 CUC para poder salir del país el día 22 de Enero de 2015, fecha en que viajó a Ecuador con el fin de llegar a los Estados Unidos a través del cruce de fronteras por varios países de Latinoamérica.

“¿Como se entiende que yo iba a sobornar a alguien, si en aquel momento para viajar a Ecuador nada más había que sacar el pasaje y volar, porque el visado era libre? Esto es una trampa de la policía (…) Les pedí que me pusieran delante a la supuesta aduanera, que según ellos me menciona, y no lo han hecho”, dijo.

Las autoridades le comunicaron que la aduanera, quien supuestamente está arrestada, había mencionado su nombre, razón por la cual fue circulado por la policía para su inmediato arresto.

El joven detenido señala que su arresto podría ser producto de represalias por haber pertenecido a una organización de derechos humanos cuando vivía en Cuba.

Según un funcionario de “El Vivac” consultado por CubaNet, el caso de Reinier se encuentra bajo investigación, por lo que el mismo podría ser enviado a prisión preventiva hasta tanto no se esclarezcan los hechos o hasta el día del juicio.

Eulalia Miriam Fernández Moreno, madre de Reinier, informó a este diario que las autoridades le han negado el derecho de nombrarle un abogado a su hijo, con la excusa de que todavía está en un proceso investigativo y no se le puede poner abogado.

“Ya he intentado en dos ocasiones ponerle un abogado pero no me dejan. Incluso he ido con ellos hasta donde lo tienen preso, y a nosotros nos dejan pasar a verlo pero a los abogados no”, señala Fernández Moreno.