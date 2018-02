Apagones programados, la nueva modalidad de “ahorro” energético en Cuba

SANTA CLARA.- Debido a un déficit en la generación de electricidad, desde hace varias semanas la Unión Eléctrica de Cuba lleva a cabo apagones programados en varios circuitos en todas las provincias del país durante los horarios de demanda pico (11:30 a.m. – 1:00 p.m. y 5:30 p.m. – 8:00 p.m.), con el objetivo de oxigenar un sistema que no es capaz de suplir las demandas de sus clientes tanto residenciales como no residenciales.

Según justificaron las autoridades implicadas a la radio en la provincia de Villa Clara, los recortes de energía resultan el “remedio” para evitar un colapso general del Sistema Electroenergético Nacional, que en los últimos tiempos ha sufrido significativas averías en algunas de sus plantas generadoras, ubicadas en varios puntos de la geografía nacional.

Los apagones se están planificando de forma rotativa, para que no coincidan en uno o dos días consecutivos en un mismo circuito. Informaron asimismo los directivos que la suspensión del servicio no llega a una hora, sin embargo, en los barrios de Santa Clara las afectaciones se han prolongado por casi cuatro horas.

“Cuando no es por un ‘mantenimiento planificado’, es por una avería provocada por las lluvias y ahora llega esto. La cuestión es que continuamos con los apagones”, expresó a CubaNet una santaclareña, quien manifestó además su preocupación por que regresen a la isla aquellos oscuros días del Período Especial, cuando los apagones superaban las 12 horas.

La situación ha generado incertidumbres y molestias en la población, sobre todo al conocerse que, producto de incendios en sus instalaciones, están detenidas dos unidades generadoras de electricidad en la Termoeléctrica de Nuevitas, Camagüey, e idéntica situación mantiene inactiva, desde 2016, una unidad de 250 MW en la Termoeléctrica de Felton. A este adolorido panorama eléctrico se adiciona la desconexión, por mantenimiento, de otra unidad generadora de 158 MW en la Termoeléctrica de Cienfuegos.