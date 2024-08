LA HABANA, Cuba -. Tras más de seis meses de silencio, el Gran Maestro (GM) de la Gran Logia de Cuba (GLC), Mario Alberto Urquía Carreño, se pronunció este viernes sobre polémica en la masonería cubana a raíz del robo de 19.000 dólares en su oficina y su posterior expulsión de la Orden.

En un video circulado en grupos masónicos y al que Cubanet tuvo acceso, Urquía Carreño hizo referencia al robo del dinero perteneciente al Asilo Nacional Masónico, su expulsión de la Orden por parte del Supremo Consejo, la Sesión Semestral de la Alta Cámara de la GLC del 24 de marzo de la cual fue expulsado a gritos de “fuera traidor, ladrón y cobarde”, así como a la protesta de masones a las afueras de su oficina en la GLC el 23 de julio.

Hasta la fecha, Mario Urquía solo había emitido comunicados oficiales, circulados en grupos internos masónicos. Es esta la primera declaración en la que muestra la cara, algo que ni siquiera hizo cuando el 23 de julio alrededor de doscientos masones protestaran por más de 3 horas a las afueras de su oficina en la GLC y exigieran verlo para pedir su salida del cargo.

“Este Gran Maestro ha tenido que hacer este video porque es demasiado el ataque ya”, señaló.

Sobre el robo del dinero

Respecto al supuesto robo en su oficina, ocurrido a inicios de enero del presente año, Urquía Carreño solo dice que quiere esclarecer un documento policial que se hiciera público a fines del mes julio. Se trata de un acuerdo firmado por Urquía el 1 de abril en la estación policial de Picota, en el que se comprometía a devolver el dinero en un plazo de tres meses.

En caso de no cumplir lo acordado, Mario Urquía sería puesto a disposición de la Fiscalía para ser procesado judicialmente. Esta sería la prueba de que, contrario a lo que dice Urquía y el Ministerio de Justicia (MIJNUS), este no ha sido exonerado de responsabilidad.

Sin embargo, Mario Urquía respondió que tanto en el documento emitido por el MINJUS a inicios de junio (invalidando su expulsión de la Masonería y aclarando que había sido exonerado por la policía) como en la reunión sostenida por Caridad Diego con los masones el 1 de agosto quedó claro “que no había responsabilidad de este gran maestro en cuanto al robo ni en cuanto a la custodia de ese dinero”.

Ese documento “simplemente” expresa que “mantengo el compromiso con el Asilo y con mis hermanos de poder retribuir ese dinero, pero no por un problema ni de responsabilidad, ni de culpabilidad en ese hecho”.

Sobre el motivo de no haber retribuido el dinero en el mes de marzo, como había acordado inicialmente, indicó que cuando fue citado a la unidad policial le advirtieron que debía hacerse una vez terminadas las investigaciones y su procedencia tenía que ser lícita.

“Había que ser cuidadoso de las leyes del país y no entrar en ningún tipo de tráfico de divisas: comprarlo por fuera, como llamamos los cubanos; esto detuvo cualquier acción que se pudiera hacer. Quiero decirle a los hermanos que en estos momentos todavía no se ha podido hacer porque las autoridades manifiestan que el dinero debe reponerse al cambio en CUP, o sea, a razón de 120 pesos (en el mercado informal está a 320 pesos) y eso, automáticamente, trae pérdida”, explicó.

Respecto al comunicado inicial del Patronato del Asilo Nacional Masónico comunicando el supuesto robo, el GM sostiene que fue “incriminatorio”.

Poco después de realizar la denuncia, asegura que realizó un depósito de 270.000 CUP en el Asilo, el equivalente a 1.000 USD.

“Publicidad negativa”

Según Mario Urquía, todo lo sucedido hasta el momento se trata de un complot de masones en su contra y de una “agresiva publicidad negativa”.

Esto ha llevado a que su negocio, una mipyme de construcción, haya tenido pérdidas significativas, lo cual le ha imposibilitado devolver el dinero.

Sin embargo, según ha corroborado Cubanet, la mipyme de Urquía está paralizada desde hace más de un año debido a una investigación de las autoridades en la que le hallaron varias irregularidades.

Respecto a la publicación, por parte de algunos medios de prensa independientes y perfiles en redes sociales, de noticias sobre estas polémicas, refiere que las “repudiamos totalmente” pues con “esto se están violentando todos los juramentos que se han hecho por nosotros de no exponer en redes sociales o al mundo profano nuestros asuntos internos, solo se ha perseguido una sola cosa y es el descrédito de la masonería en Cuba y de este Gran Maestro”.

Sobre su expulsión

A fines de enero, menos de un mes después del supuesto robo en su oficina, el Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba (el que rige los grados del 4 al 33), siendo Mario Urquía grado 33 de la Orden, lo expulsó alegando alta traición a sus juramentos y lealtad.

En virtud del Tratado de Amistad y Mutuo Reconocimiento entre la Gran Logia y el Supremo Consejo, el primero debe acatar la misma sanción.

Al respecto, Urquía alega que se violó la legislación masónica y que constituye una injerencia del Supremo Consejo en los asuntos de la Gran Logia (rige los grados del 1 al 3).

Según el GM, tanto su expulsión de la sesión de Alta Cámara el 24 de marzo, como la protesta a las afueras de su oficina el 23 de julio fue orquestado por el Supremo Consejo.

“Eso es pérdida de soberanía para la Gran Logia de Cuba y es uno de los puntos más importantes que pueden marcar una irregularidad para la Gran Logia”, manifestó.

Protesta en la GLC

El 23 de julio alrededor de 200 masones se concentraron en el edificio de la Gran Logia de Cuba para exigirle a Mario Urquía que abandonara el cargo.

Sobre este suceso, Urquía Carreño expresó que “estuvieron supuestamente para hacer una protesta pacífica en los bajos del edificio y terminaron en el piso 11 con prensa publicando en vivo, desprestigiando, intentando demeritar a la masonería cubana en vivo para el mundo. Y masones respondiendo (…) y nosotros sabemos que estos tipos de asuntos internos nosotros no lo hablamos (…) con ninguna persona que no sea miembro de nuestra institución”.

Por tanto, para él, se violentaron las leyes. “Este Gran Maestro recibirá a todos los hermanos que tenga que recibir mientras tanto se haga ajustado a la ley; bajo la presión de muchos hermanos en un intento de fuerza no se hará”, añadió.

Asimismo, aseguró que “prontamente” convocará a un encuentro con los representantes de las logias al que podrán asistir todos los masones que lo deseen para “dirimir cualquier duda que tenga cualquier hermano”.

Masones opinan

Cubanet consultó a varios masones para conocer sus impresiones sobre las declaraciones de Mario Urquía. Todos solicitaron el anonimato.

“En mi opinión, esto es falso, esto lo escribió él para seguir desmoralizando a la masonería”, declaró uno.

Otro opinó con ironía: “Tuve que parar de ver el video pues me di cuenta de que él no tiene la culpa, que es nuestra por desconfiados y que no ha entregado el dinero por culpa del Gobierno, porque la entrega se tiene que hacer en la policía frente a la instructora que lleva el caso, pero tiene que ser lícito el dinero, no puede ser comprado por fuera y, si lo hace en CUP, es a razón de 120 y así el Asilo pierde dinero. Vaya, que si lo sigo escuchando, cuando termine el video yo fui el que se robó el dinero. Ah, y el MINJUS lo exonera de culpabilidad en el robo y de responsabilidad en la custodia; ya no sé qué hacer, si correr o esconderme”.

Una de las fuentes consultadas señaló que los funcionarios del MINJUS y la Oficina de Atención a Asuntos Fraternales y Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba “están provocando un enfrentamiento interno donde ellos puedan justificar la intervención y quedar como los salvadores ante la opinión pública internacional”.

“Si algo nos quedó claro fue que después de 7 meses en silencio y pasivos, esperando que sacaran sus manos de la Masonería, reaccionaron por lo que ocurrió aquel 23 de julio, porque de otra manera ya han demostrado que no les interesa a los que considera sus súbditos. Este juego de ajedrez es complicado. Estamos jugando con un equipo de profesionales que ni siquiera dan la cara. Y cuando la exponen son víctimas, inocentes y hasta intentan demostrar que nos apoyan”, agregó.

Para otro masón, Urquía solo ha dado una muestra más de su “desvergüenza y desesperación”.

“En todo el video sentí como que intentaban manipularme, dada la subestimación y poco aprecio que siente por los masones. Era como una telaraña con jabolina. Si algo me ha enseñado la vida, es que los tontos y estafadores se creen superiores. Ese es un rasgo que los distingue”, apuntó.

“Respuesta clara y precisa –expresó otro masón–: los que tú llamas tus hermanos, no te quieren en su casa, entrega, recoge y vete”.

Varios apuntaron que esta respuesta debió darla a sus hermanos que el 23 de julio le tocaron la puerta de su oficina en la GLC por más de tres horas y fueron ignorados.

Por el momento, más de la mitad de logias existentes en el país (unas 300) no reconocen a Mario Urquía Carreño como Gran Maestro, negándose incluso a acatar sus decretos. Evidencia de esto es que tanto las logias como los masones que suspendió, se mantienen trabajando con normalidad.

En el mes de septiembre, Mario Urquía deberá realizar la Sesión Semestral de la Alta Cámara, en donde los masones deberán definir, de una vez, si se mantiene como Gran Maestro o toman las riendas de la fraternidad.

