MIAMI, Estados Unidos. – La líder opositora María Corina Machado dirigió un mensaje en formato de audio al pueblo de Venezuela este martes. En la grabación de casi seis minutos y medio, publicada en su cuenta de la red social X, Machado resaltó los logros alcanzados por el movimiento democrático venezolano tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

“Es muy importante que todos recordemos todos los días que nuestra lucha para liberar a Venezuela tiene varias etapas y que las hemos ido cumpliendo exitosamente una por una”, afirmó.

La líder opositora también destacó la unidad nacional alrededor de valores fundamentales: “Unimos una nación alrededor de los valores comunes que son la familia, el trabajo decente, la dignidad, la verdad y el amor”, indicó.

Asimismo, resaltó la organización y el esfuerzo puesto en la defensa del voto. “Sin que el régimen lo detectara, montamos la estructura para la defensa del voto más formidable de nuestra historia”, comentó. “Acabamos de culminar esta proeza. Insisto, tiene al mundo boquiabierto, nuestro grandioso triunfo electoral”, agregó.

En su mensaje, Machado reafirmó los resultados electorales del pasado 28 de julio: “Ha surgido una verdad que nadie puede cambiar. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela”.

La líder opositora también enfatizó la irreversibilidad del movimiento democrático venezolano y la necesidad de continuar la lucha. “Nadie dijo que esto sería fácil. Pero que el mundo lo tenga bien claro. No hay vuelta atrás. Esto es irreversible y es hasta el final”, aseguró. “Ahora estamos entrando en la quinta etapa, defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad”, añadió.

“Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles. Y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos”, aseguró. “El miedo no nos va a paralizar, lo vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre a superar y no dejaremos las calles”.

Este lunes, Machado y Edmundo González Urrutia solicitaron a la Fuerza Armada Nacional y a la Policía de Venezuela respetar la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio y abstenerse de reprimir al pueblo.

En un comunicado fechado este 5 de agosto, ambos líderes subrayaron la legitimidad del proceso electoral y denunciaron la represión por parte del régimen de Maduro.

“Venezuela y el mundo entero saben que en las elecciones del pasado 28 de julio nuestra victoria fue abrumadora”, señalaron González y Machado. “Desde el más humilde ciudadano, testigo, miembro de mesa, oficial de la Fuerza Armada, policía, hasta los organismos internacionales y gobiernos, lo saben. Con las actas en la mano, el planeta ha visto y reconocido el triunfo de las fuerzas democráticas”.

