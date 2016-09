Policía captura a sospechoso por atentados en Nueva York

NUEVA YORK.- El Departamento de Policía de Nueva York informó el lunes por la mañana que el hombre de 28 años de edad buscado por las explosiones en Nueva Jersey y Nueva York fue capturado.

La policía tuiteó temprano que buscaban a Ahmad Khan Rahami, un ciudadano naturalizado de Afganistán. Difundieron una fotografía de su cara, en la que luce con barba. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, dijo que podría estar armado y peligroso.

La explosión hirió a 29 personas. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, dijo el lunes que la explosión en Manhattan podría ser un acto de terrorismo con nexos extranjeros. El sábado había dicho que no parecía estar relacionada con el terrorismo internacional.

Un dispositivo explosivo fabricado con una olla a presión se encontró a unas manzanas de distancia, pero no explotó. Las autoridades estaban tratando de determinar si estuvieron conectados entre sí.

También el fin de semana estalló una bomba de tubo en New Jersey y el domingo por la tarde se encontraron cinco artefactos explosivos cerca de una estación de tren en Elizabeth, New Jersey. La bomba de tubo, de fabricación casera, explotó en un pueblo costero antes de una carrera de 5 km. No hubo heridos.

Las autoridades interrogaban el lunes a varias personas para tratar de hallar cualquier posible relación entre los distintos incidentes con dispositivos explosivos en dos días. Posteriormente, las autoridades vincularon a Rahami con ambos eventos.