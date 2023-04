MADRID, España.- Cuatro astronautas viajarán a la Luna en el 2024 a bordo de Artemis II. Con ello el hombre regresará a la Luna tras 53 años. La última misión en la que los humanos viajaron y caminaron en la Luna fue la de Apolo 17, en 1972.

Los elegidos para esta hazaña son los estadounidenses Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista), y Reid Wiseman (comandante), y el canadiense Jeremy Hansen (especialista), dieron a conocer la NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés).

Los astronautas fueron presentados esta semana durante un evento en Ellington Field, cerca del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

