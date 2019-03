Congresista musulmana de EE.UU. envuelta en polémica sobre Israel

MIAMI, Estados Unidos.- La legisladora musulmana Ilhan Omar quedó una vez más en el centro de la polémica después de hacer el pasado martes controvertidas declaraciones sobre el apoyo a Israel en su país, previo a una votación en el Congreso para rechazar el antisemitismo, informó la agencia de noticias AFP.

La demócrata estadounidense, una de las dos musulmanas en el Congreso de Estados Unidos, criticó la “la lealtad a un país extranjero” de algunos grupos de presión y responsables políticos, en referencia a Israel.

Es “inaceptable y profundamente ofensivo cuestionar la lealtad de los ciudadanos estadounidenses por sus opiniones políticas, incluido su apoyo a las relaciones entre Estados Unidos e Israel”, dijo el viernes Eliot Engel, presidente demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

Por otro lado, el presidente Donald Trump, ferviente partidario del Estado judío, cuestionó en Twitter los “terribles comentarios” de Omar y aseguró que fue un “día oscuro para Israel”.

La legisladora demócrata había provocado ya una polémica en febrero, al afirmar que AIPAC, el principal grupo de apoyo al Estado judío, estaba financiando a “los políticos estadounidenses para que sean pro-Israel”.

Entretanto, los líderes de la mayoría demócrata en la cámara baja, tras las recientes declaraciones de Omar, trabajaron en la elaboración de una resolución que condena el antisemitismo, que se someterá a votación este miércoles.

La exrefugiada somalí, que en noviembre fue elegida por primera vez en el Congreso, se defendió de los que la acusaron de antisemita. “Oponerse a (el primer ministro israelí Benjamin) Netanyahu y la ocupación (de los territorios palestinos) no es lo mismo que ser antisemita”, escribió el domingo en Twitter.

“Todos los días me dicen que soy antiestadounidense si no soy pro-Israel. Creo que eso es un problema y no soy la única”, apuntó.