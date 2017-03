Comité del Congreso de EEUU afirma que Trump sí fue espiado por agencias del Gobierno

MIAMI, Estados Unidos.- El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU. acusó el miércoles a las agencias de espionaje estadounidenses de abusar de sus poderes de vigilancia reuniendo e intercambiando información sobre el presidente Trump y su equipo de transición, una acusación no probada que fue rápidamente aceptada por la Casa Blanca al tiempo que circulan rumores sobre posibles vínculos de la campaña Trump con Rusia.

Según informa The Washington Post, el diputado Devin Nunes, uno de los aliados más cercanos de Trump en el Capitolio, dijo que estaba alarmado tras ver los informes de inteligencia difundidos después de las elecciones del 8 de noviembre.

“Lo que he leído me parece un cierto nivel de actividad de vigilancia, tal vez legal, pero no sé si es correcto”, dijo Nunes a periodistas fuera de la Casa Blanca. “No sé si el pueblo estadounidense se sentiría cómodo con lo que he leído”.

Pero la negativa de Nunes a revelar cómo había obtenido los documentos y su inusual manejo del material —que él retuvo de otros miembros del comité incluso mientras se apresuraba a presentarlo a la Casa Blanca— fueron interpretados por algunos como una señal de que su descubrimiento fue diseñado para ayudar a la Casa Blanca.

Trump dijo que consideraba las revelaciones de Nunes como la validación de su declaración ampliamente desacreditada de que él era el objetivo ilegal de una operación de escuchas telefónicas el pasado otoño ordenada por el presidente Barack Obama. Cuando se le preguntó si tenía pruebas suficientes, Trump dijo durante una breve aparición pública en la Casa Blanca que sí.

El momento de las revelaciones de Nunes fue políticamente ventajoso para Trump, poruqe se produce apenas unos días después de que el director del FBI, James B. Comey, dijera que las declaraciones del presidente fueron infundadas y cayeron en un día en que los republicanos lucharon para reunir suficientes votos para aprobar un proyecto de reforma sanitaria.

La visita de Nunes a la Casa Blanca fue denunciada por los demócratas como un movimiento partidista que dañó gravemente las perspectivas de que el comité realizara una investigación imparcial.

El representante Adam B. Schiff (California), demócrata que ocupa el puesto en el Comité de Inteligencia de la Cámara, dijo que la acción de Nunes “arroja una profunda nube sobre nuestra capacidad de hacer el trabajo”, y pidió la formación de un comité independiente de la comisión.

Otros demócratas sugirieron que Nunes pudo haber cruzado una línea legal hablando públicamente sobre el trabajo de inteligencia secreta.

El senador Ron Wyden (Demócrata por Oregón) dijo que las declaraciones del congresista “parecen revelar información clasificada, que es una preocupación seria. Con respecto a la sustancia de sus afirmaciones, no tengo ni idea de lo que está hablando”.

Nunes, que sirvió como miembro del equipo de transición de Trump, no dijo si su información provenía de una fuente afiliada a la Casa Blanca o si los informes que había visto simplemente citaban cables entre entidades extranjeras o comunicaciones directas entre Trump o su equipo y un agente extranjero.

“No voy a entrar en nada de esto”, dijo, enfatizando sólo que era “muy claro para mí” que los miembros del equipo Trump mencionados en el informe fueron las víctimas.

La Casa Blanca ha reclutado previamente a Nunes, así como a un alto funcionario de inteligencia estadounidense, para derribar informes políticamente dañinos sobre Trump y Rusia. Los funcionarios de la Casa Blanca rechazaron las sugerencias de que los ayudantes de Trump habían coordinado con Nunes.

“Vimos su conferencia de prensa en la colina al mismo tiempo que todos los demás”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders. “No teníamos ninguna información antes de eso.”

Los acontecimientos se sumaron a la intriga y la animosidad que hasta ahora han caracterizado la relación de Trump con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, así como los esfuerzos de la administración para evitar los informes de los lazos rusos que forzaron la renuncia del primer asesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn, sobre asuntos relacionados con Rusia por el Fiscal General Jeff Sessions.

Las reclamaciones de Nunes plantean la posibilidad de que las agencias de espionaje de EE.UU. violen las normas de larga data que están diseñadas para proteger a los ciudadanos de la vigilancia y exigir que los nombres de los estadounidenses no sean revelados por informes de inteligencia, salvo en raras circunstancias. Pero la falta de detalles proporcionada por Nunes, y la ambigua redacción que utilizó en sus apariciones públicas para describir los materiales, hizo difícil determinar si había alguna violación.

Las declaraciones de Nunes parecen centrarse en la vigilancia aprobada por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, un panel secreto que autoriza la interceptación de comunicaciones de agentes conocidos o sospechosos de potencias extranjeras —como embajadores— o sospechosos de terrorismo.

Aunque generalmente no se reconoce, el Gobierno de los Estados Unidos ha utilizado durante años los mandatos de FISA para escuchar a embajadores, embajadas y otros que se cree que están actuando en América en nombre de gobiernos extranjeros.

Mientras que tal vigilancia tiene como objetivo reunir información sobre actores extranjeros, a menudo puede recoger conversaciones con sus homólogos estadounidenses —como funcionarios del Departamento de Estado, legisladores u otros estadounidenses que hablan con funcionarios extranjeros—. Las agencias se refieren a este monitoreo como una recolección “incidental” y toman medidas para minimizar el intercambio de nombres de esas personas o información de identificación dentro del Gobierno, a menudo enmascarando sus nombres en informes internos sobre las comunicaciones interceptadas.

Nunes describió la vigilancia como aparentemente legal, pero sin embargo preocupante porque involucraba las actividades de Trump y sus ayudantes después de ser elegido, pero antes de convertirse en presidente.

“Me parece que todo fue recolectado legalmente. Fue una gran cantidad de información sobre el presidente electo y el equipo de transición y lo que estaban haciendo”, dijo.

Las declaraciones de Nunes fueron notables en numerosos niveles. Habló públicamente de la vigilancia aprobada por FISA, algo que Comey se había negado a hacer antes del comité de Nunes días antes. Nunes atribuyó su información a una fuente anónima, después de que él y otros miembros de su partido se han quejado de los informes de los medios dependiendo de personas sin nombre.

Quizás lo más significativo es Nunes fue a la Casa Blanca para informar al presidente sobre los detalles del material potencialmente reunidos como parte de la investigación de su panel sobre los asociados del presidente y la interferencia de Rusia en la campaña.

Nunes dijo que ninguno de lo que examinó involucró a los contactos del equipo Trump con funcionarios rusos. Inicialmente dijo que la colección incluía detalles de las conversaciones de Trump, pero luego se alejó de esa afirmación, diciendo sólo que era “posible”.

“He visto informes de inteligencia que demuestran claramente que el presidente electo y su equipo fueron por lo menos monitoreados”, dijo, agregando que esperaba averiguar quién en el Gobierno había buscado detalles sobre el equipo Trump y Habían pedido que sus identidades fueran reveladas, o “desenmascaradas”, en los informes de inteligencia.

Nunes también dijo que esperaba tener más información el viernes y había pedido al FBI, a la CIA ya la Agencia de Seguridad Nacional que “proporcionaran un informe completo de estas actividades de vigilancia”.

Los directores del FBI y la NSA pasaron más de cinco horas el lunes siendo asados ​​por los legisladores en el comité de Nunes, buscando cualquier evidencia de coordinación entre la campaña de Trump y funcionarios rusos durante las elecciones. También se le preguntó a Comey sobre las afirmaciones de Trump en Twitter de que había sido víctima de una escucha telefónica ordenada por Obama. “No tengo información que respalde esos tweets”, dijo Comey.

Schiff dijo que después de hablar con Nunes el miércoles por la tarde, el republicano dijo que la mayoría de los nombres de los ciudadanos estadounidenses no fueron “desenmascarados” en los informes de inteligencia, pero que aún era posible determinar su identidad.

“Debido a que el comité todavía no ha recibido las interceptaciones en poder del presidente, es imposible evaluar sus afirmaciones. Ciertamente no sugiere —de ninguna manera— que fuera escuchado por su predecesor”, dijo Schiff.