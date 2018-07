Colombia: Uribe renuncia a su asiento en el Senado tras ser citado por Corte Suprema

COLOMBIA.- El expresidente colombiano Álvaro Uribe anunció este martes su renuncia al Senado tras ser citado a indagatoria por la Corte Suprema por un caso de soborno y fraude y para impedir que su defensa “interfiera con las tareas” de la Cámara Alta.

“La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.

Poco después Uribe publicó otro tuit con una breve misiva dirigida al presidente del Senado, Ernesto Macías, en la que presenta su renuncia y pide que le sea aceptada.

Por su parte, la Corte Suprema explicó en un comunicado que ha recaudado “pruebas que condujeron a abrir investigación formal contra” Uribe, que asumió como senador para un nuevo periodo hace cuatro días, y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, ambos del partido Centro Democrático, “para que respondan por los delitos de soborno y fraude procesal”.

La Corte Suprema detalló que los dos legisladores “serán vinculados al proceso mediante indagatoria”, si bien detallaron que “antes de presentarse a esta diligencia tendrán oportunidad de conocer las pruebas que los comprometen”.

También explicó que “contarán con tiempo suficiente para preparar la defensa frente a los cargos que surgen en su contra”.

El caso está relacionado con un proceso que se le sigue por presunta manipulación de testigos que le enfrenta al también senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA).

El pasado 17 de febrero, la Corte Suprema pidió investigar a Uribe por una posible participación en la manipulación de testigos en el caso contra Cepeda.

Todo se remonta a 2012 cuando Uribe denunció a Cepeda por el presunto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos de que declaran en su contra.

Con esos testimonios, Cepeda vinculaba a Uribe con grupos paramilitares en su natal departamento de Antioquia (noroeste).

Uribe, que fue releegido como senador el pasado 11 de marzo con 875.554 sufragios, la votación más alta en la historia de Colombia, asumió su escaño el pasado 20 de julio.

