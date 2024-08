Interceptan a contrabandistas en Mar Caribe con cargamentos de droga valorados en $18 millones

SAN LUIS POTOSÍ, México.- La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a tres presuntos contrabandistas con cargamentos de droga en el mar Caribe, valorados en, aproximadamente, 18,1 millones de dólares.

La tripulación del buque guardacostas Robert Yered descargó este miércoles 14 de agosto en Miami Beach las más de 1.380 libras de cocaína incautadas (valoradas en más de 18 millones de dólares), según reportó el sitio oficial de la Guardia Costera de EE.UU.

Un destacamento de las fuerzas del orden de la Guardia Costera desplegado a bordo de un buque de la Armada estadounidense interceptó una embarcación con tres personas, que transportaban las drogas ilegales en aguas internacionales del Mar Caribe.

A acarcarse a ellos los guardacostas, el bote con el cargamento comenzó a zozobrar y, posteriormente, una tripulación combinada de la Armada y la Guardia Costera rescató del agua a los tres presuntos contrabandistas antes de recuperar del mar los fardos arrojados a las profundidades.

“Esta operación fue un testimonio de la capacidad de nuestros equipos de la Armada, la Guardia Costera e interagencias. Los marinos del St. Louis y del HSM-50, y los guardacostas del LEDET 105 utilizaron todos los recursos y capacidades a su disposición para rastrear e interceptar la embarcación y luego responder para salvaguardar las vidas de los tres presuntos contrabandistas”, expresó el comandante T.J. Orth.

Los tres presuntos contrabandistas serán procesados en tribunales federales por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Diversas instancias participan sistemáticamente en la detección e interceptación de traficantes de drogas ilícitas en alta mar.

La Joint Interagency Task Force South de Cayo Hueso (Florida) se encarga de la detección y vigilancia del tránsito aéreo y marítimo de estupefacientes ilegales. Una vez que la interdicción se hace inminente, la Guardia Costera de EE.UU. se hace cargo de las operaciones.

