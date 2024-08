Ian Padrón denuncia a Díaz-Canel por apropiarse de la imagen de Elpidio Valdés

MADRID, España.- El realizador cubano Ian Padrón, hijo del afamado caricaturista Juan Padrón, expresó recientemente su indignación hacia el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por el uso de la figura de Elpidio Valdés en un tuit con motivo del aniversario de la creación del personaje. En un video publicado en su canal de YouTube, Ian Padrón denunció abiertamente el empleo de la imagen de Elpidio Valdés como herramienta de propaganda política por parte de Díaz-Canel.

De acuerdo con Padrón, “la dictadura cubana trata de apropiarse de todo lo que se crea en el país para convertirlo en herramienta de propaganda”, una práctica que, aunque habitual, sigue causando rechazo entre quienes defienden la independencia de las obras creativas. Ian Padrón dejó claro que Elpidio Valdés, el valiente mambí que ha acompañado a varias generaciones de cubanos, es una creación exclusiva de su padre, Juan Padrón, y sus herederos, no del Gobierno de la Isla.

El cineasta enfatizó que él y su familia son los únicos con derecho a decidir sobre el uso del personaje. En su opinión, la utilización del personaje con fines políticos constituye una falta de respeto hacia la propiedad intelectual y subrayó que en la Isla las leyes de derecho de autor no protegen adecuadamente los derechos de los creadores, permitiendo que el régimen actúe como si todo lo que se produce en el país le perteneciera.

“Primero recordarle a Díaz-Canel y a todos los poderosos de Cuba que se dan el derecho de que todo es de ellos, no es como una finca, pensamiento de señor feudal de que todo lo que hacen sus súbditos es de ellos y no es así. O sea, Elpidio Valdés es una creación de Juan Padrón y sus herederos”, declaró Ian Padrón. Y agregó: “Los herederos de Padrón somos los que podemos decidir, porque nuestro padre nos dio esa potestad. Somos los que podemos decidir la utilización de ese personaje y hemos hecho todo lo posible por que no se mezcle políticamente”.

A pesar de que en ese momento estaba concentrado en la preparación de su nuevo documental sobre su viaje a Venezuela, en el cual documenta las protestas contra Nicolás Maduro y el fraude electoral en ese país, Ian Padrón se sintió obligado a responder al tuit del mandatario cubano. Según explicó, no tenía planeado realizar un programa en ese momento, pero la situación lo llevó a defender el legado de su padre.

Durante sus declaraciones Ian Padrón, vestido con un abrigo que mostraba la imagen de Elpidio Valdés, reafirmó su vínculo personal con el personaje, al que considera “su hermano mayor”. Asimismo, reveló que ha estado trabajando durante mucho tiempo en un libro enciclopédico sobre Elpidio Valdés. En dicho trabajo, Padrón descubrió que el 14 de agosto, fecha celebrada por Díaz-Canel como el aniversario del personaje, no es en realidad la fecha precisa de su primera publicación, que ocurrió el 4 de agosto de 1970, aunque reconoció que la fecha no es completamente exacta.

No es la primera vez que Díaz-Canel recurre a la imagen de Elpidio Valdés para fines políticos. Durante las elecciones parlamentarias de 2023, el mandatario también utilizó al personaje para hacer un llamado al voto, a pesar de la falta de pluralidad de candidatos en Cuba, un hecho que también generó una respuesta crítica por parte de Ian Padrón.

