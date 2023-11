AREQUIPA, Perú. – Agatha Christie, la renombrada autora británica, dejó el impresionante legado literario de 74 novelas, 154 relatos cortos, 20 obras de teatro, tres poemas y dos autobiografías. A pesar de que ha pasado un siglo desde la publicación de su primera historia, la influencia de su obra continúa vigente. Se han producido una variedad de series, películas y videojuegos basados en sus obras, demostrando la perdurable popularidad de sus tramas de misterio y crimen.

La vida de la artista estuvo marcada por el éxito literario, una desaparición misteriosa y un divorcio desagradable, elementos que añadieron un toque de enigma a su existencia, en sintonía con el suspenso de sus propios libros.

Sintonía con lo supernatural

Agatha Christie, reconocida como “la dama del misterio”, nació el 15 de septiembre de 1890 en Wallingford, al sureste de Inglaterra. Proveniente de una familia de clase media alta y liberal, tuvo una infancia feliz, rodeada de mujeres fuertes e independientes, según sus propias palabras.

Junto con sus dos hermanos, compartió la creencia en las supuestas habilidades extrasensoriales y místicas de su madre, que tuvieron una profunda influencia en su vida.

Amigos imaginarios y penurias

Christie recibió educación en el hogar, guiada por su madre, quien le enseñó lectura, escritura, matemáticas básicas y música. Aunque era una niña tímida y retraída, mostraba desinterés por las muñecas y prefería crear “amigos imaginarios” con los que entretenerse.

Su infancia cambió a los 11 años con la muerte de su padre, sumiendo a la familia en la bancarrota. Agatha fue enviada a una escuela para chicas, pero al no adaptarse, pasó cinco años estudiando en París. Este período influyó en su desarrollo personal y educativo.

Primeras obras

A pesar de pasar a la historia por su talento para las redacciones misteriosas y criminales, los primeros textos creados por la autora no pertenecieron a este género; más bien todo lo contrario.

Agatha Christie escribió sus primeros relatos, The Call of Wings y The Little Lonely God, bajo seudónimo. Aunque inicialmente no fueron publicados, más tarde fueron revisados y publicados con un título diferente. Posteriormente, utilizando el seudónimo de Monosyllaba, Agatha escribió su primera novela dedicada a la temática romántica, ambientada en El Cairo, Egipto, y titulada Snow Upon the Desert.

Agatha Christie como enfermera voluntaria durante la I Guerra Mundial (Foto_ oneredsf1 _ Flickr)

Tomando forma

Agatha Christie escribió su primera novela policíaca, El misterioso caso de Styles, que se publicó en Estados Unidos en octubre de 1920 y en el Reino Unido en enero de 1921.

Esta obra marcó la primera aparición de tres de sus personajes más relevantes: Hércules Poirot, su fiel amigo y ayudante el capitán Hastings y el inspector jefe Japp.

En una ocasión, Christie comentó que los mejores crímenes para sus novelas se le ocurrían mientras fregaba platos, sugiriendo con sarcasmo que esa tarea doméstica podían convertir a cualquiera en un homicida.

Amor y tragedia

En 1914, contrajo matrimonio con Archibald Christie, de quien se enamoró a primera vista y se divorció en 1928. La propuesta de separación vino de Archibald en 1926, lo que desencadenó una fuerte discusión en la pareja. El esposo se había embelesado de la exsecretaria de un amigo que era 10 años menor que él.

Poco después de la disputa, Agatha Christie desapareció misteriosamente el 4 de diciembre tras dejar una nota a su secretaria indicando que se iba de paseo.

Su coche fue encontrado abandonado cerca de un lago con su carné de conducir, abrigo y rastros de sangre. La búsqueda involucró a 1.000 policías y más de 15.000 voluntarios, incluido Arthur Conan Doyle, que consultó a una médium.

Once días después, fue localizada en un hotel bajo el nombre de la amante de su marido, Nancy Neele, y no pudo explicar por qué estaba allí ni reconoció a su esposo al encontrarse con él.

Christie recibió tratamiento psiquiátrico y eventualmente se recuperó del amargo incidente.

Autora bestseller

Agatha Christie es considerada la novelista que más obras ha vendido de todos los tiempos, con entre 2.000 y 4.000 millones de copias de sus obras vendidas. Junto a William Shakespeare, es la primera o segunda autora en hacerlo.

Además, es la autora individual más traducida, con ediciones en al menos 103 idiomas, según el Index Translationum. En 2013, su obra El asesinato de Roger Ackroyd fue elegida la mejor novela de crimen de todos los tiempos por 600 miembros de la Asociación de Escritores de Crimen.

En reconocimiento a su contribución a la literatura, Agatha Christie fue designada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II en 1971.

La exitosa autora falleció por causas naturales en 1976, dejando un legado vertebral en la literatura con obras cimeras como Asesinato en Mesopotamia y Muerte en el Nilo.