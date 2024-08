Gusanos en la comida: Denuncia Adam Peaty sobre la alimentación en los JJ. OO.

MADRID, España.- El renombrado nadador británico Adam Peaty denunció públicamente la mala calidad de la comida servida a los atletas en los Juegos Olímpicos de París. Peaty, medallista olímpico en seis ocasiones, expresó su preocupación sobre las condiciones de los alimentos, y afirmó que se encontraron gusanos en el pescado que se sirve en la Villa Olímpica.



En declaraciones a INews, Peaty destacó que la comida ofrecida no está a la altura del nivel de rendimiento esperado de los atletas olímpicos. “El catering no es lo suficientemente bueno para el nivel que se espera de los deportistas, se han encontrado gusanos en el pescado. La comida no está a la altura del rendimiento que los deportistas deben dar en los Juegos Olímpicos”, dijo.



Además, criticó la falta de opciones de proteínas adecuadas y las largas filas de hasta 30 minutos debido a una mala organización del servicio de catering.



Philipp Würz, jefe de comida y bebida del comité de París 2024, había adelantado en la presentación del menú de los Juegos que el 60% de las recetas serían vegetarianas y un tercio de origen vegetal.



La intención de la organización era hacer de estas olimpiadas las más sostenibles de la historia. Sin embargo, la escasez de carne, según Peaty, ha sido perjudicial para la dieta de algunos deportistas. “A los deportistas se les ha impuesto la idea de la sostenibilidad, algo con lo que no estoy de acuerdo. Yo quiero carne, necesito carne para rendir y eso es lo que como en casa, así que ¿por qué voy a cambiar?”, expresó en este sentido Adam Peaty.



Peaty también comparó negativamente la calidad de la comida en París con la de ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos, como Tokio y Río de Janeiro, donde afirmó que la comida era “increíble”.



En respuesta a estas y otras críticas, los organizadores de los Juegos Olímpicos y el socio de catering, Sodexo Live!, afirmaron que se están tomando en serio los comentarios de los atletas y han aumentado la cantidad de ciertos productos para satisfacer la demanda. Un portavoz de París 2024 declaró que se ha desplegado más personal y se han adaptado los suministros para que el servicio mejore.



En medio de esta polémica sobre la alimentación, se suspendió el entrenamiento de la maratón de natación debido a preocupaciones por la calidad del agua del Sena. La triatleta belga Claire Michel contrajo una infección de E.coli tras competir en la prueba femenina la semana pasada, aunque la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, indicó que no se ha confirmado que la infección provenga del río.



Las evaluaciones del agua revelaron altos niveles de enterococos, indicadores de contaminación fecal, por lo que las sesiones de familiarización para la maratón femenina de 10 kilómetros el jueves y la carrera masculina el viernes fueron canceladas.

