SAN LUIS POTOSÍ, México.- El gobierno de Estados Unidos anunció la convocatoria al Programa de Visas de Diversidad para 2026 (DV-2026), cuyo enlace de inscripción estará habilitado del 5 de octubre al 9 de noviembre de 2024.

El Programa de Visas de Diversidad, conocido popularmente como la Lotería de Visas, tiene como objetivo proporcionar, de forma aleatoria, residencia permanente o Green Card a extranjeros procedentes de países con bajas tasas de migración hacia Estados Unidos.

El registro se hará a través de la página oficial conocida como Diversity Visa, según indica el instructivo del trámite.

Una vez realizado, se debe guardar el número de confirmación del registro para consultar el estado de la solicitud.

