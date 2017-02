Tania León: ha sido “difícil” llevar a ópera historia de racismo

NUEVA YORK.- La compositora y pianista cubana Tania León traslada a la ópera uno de los sucesos que marcó un hito en la historia de la lucha por la integración racial en Estados Unidos, la crisis de Little Rock, ocurrida hace seis décadas en Arkansas.

“Es un proyecto difícil porque es un choque constante con lo que es la actitud del corazón humano. Es la historia de la humanidad vivir en conflicto”, dice León, elegida por la University of Central Arkansas College of Fine Arts and Communication para este proyecto a largo plazo.

La premiada compositora eligió al crítico literario e historiador Henry Louis Gates para el libreto sobre “los nueve de Little Rock”, un grupo de estudiantes negros de 15 y 16 años que el 4 de septiembre de 1957 se enfrentaron a la Guardia Nacional y una multitud que les escupió, insultó y empujó cuando trataban de entrar a la escuela superior de ese pueblo de Arkansas.

A pesar de que el Tribunal Supremo del país había emitido en 1954 una decisión que puso fin a la segregación racial, la Guardia Nacional, convocada por el gobernador Orval Faubus, impidió el acceso a los estudiantes a las aulas.

Debido a esa crisis de derechos civiles surgida en Little Rock el entonces presidente, Dwight Eisenhower, envió tropas del Ejército para asegurar que los jóvenes pudieran entrar y asistir a sus clases.

León, que por invitación del famoso bailarín y coreógrafo negro Arthur Mitchel fue miembro fundador y primera directora musical del Dance Theatre de Harlem, confesó a Efe que cuando la Universidad de Arkansas le contactó, desconocía ese hecho histórico.

“Leí y me afectó muchísimo”, conocer esa historia, indicó la también conductora, que en diciembre pasado tuvo la oportunidad de dirigir una orquesta por primera vez en Cuba, cincuenta años después de haber emigrado para seguir su carrera como pianista.

Como parte del proyecto de Arkansas, ha visto fotos y conversado con Elizabeth Eckford, una de las protagonistas de esta historia.

La ópera no estará concluida para el 60 aniversario del incidente el próximo septiembre, pero se presentará una muestra de las piezas, explicó León, de 73 años.

La ópera en su totalidad podría estar finalizada para el próximo año.

León, una mujer de baja estatura, sencilla y de sonrisa fácil, ha escrito antes sobre temas que involucran la conducta humana y el respeto a los derechos humanos, como su celebrada “La maldición de los jacintos” del Nóbel Wole Soyinka, para la que escribió la partitura y es coautora del guión.

Dice estar complacida con lo que ha logrado en los cincuenta años en este país, donde llegó en los llamados “vuelos de la libertad” con una maleta llena de sueños y poca ropa, y sin conocer el idioma.

Desde entonces, se ha convertido en una reconocida compositora, ha dirigido musicales en Broadway y orquestas dentro y fuera de EE.UU.

También creó hace seis años el festival de compositores en Nueva York, que se lleva a cabo en este momento, para dar a conocer el trabajo de autores emergentes.

A León le angustian controversias como la polémica sobre la presencia latina en este país, el asunto de las razas, de los géneros, “del ser humano que no se comprende y divide en lugar de unirse”.

“Siempre me pregunto por qué la gente se mata, por qué a una gente no le gusta como luce otra, por qué creen que su idioma es mejor que el de la otra persona. Tal vez soy muy idealista pero hay una cosa que me habla espiritualmente”, indicó, agregando que en ese sentido, tal vez es “como una niña que no ha crecido todavía”.

“Mi angustia tiene que ver con el maltrato humano que tenemos a nivel mundial. Se están olvidando que vivimos en el planeta tierra y porque hablamos diferente, lucimos diferentes, somos mas altos o bajitos, nos estamos peleando siempre”, afirmó.

