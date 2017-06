Oposición venezolana llama a desconocer el gobierno de Maduro

MIAMI, Estados Unidos.- La oposición venezolana se declaró en rebelión este martes y entró así en una “protesta permanente” contra el Gobierno, hasta que se produzca un cambio de Ejecutivo, informó El Nuevo Herald.

Invocando el artículo 333 de la Constitución, la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) se manifestó pocas horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunciara haber emprendido trámites para llevar a juicio a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

Ortega Díaz había anunciado que comenzaría a investigar la corrupción dentro del régimen de Nicolás Maduro. La fiscal venezolana ha sido conocida desde su designación como una ferviente defensora del chavismo, sin embargo se ha mostrado contraria al proceso de una asamblea constituyente convocada por el Gobierno.

Es precisamente la convocatoria a dicha constituyente lo que ha llevado a la MUD a invocar el artículo 333 de la Constitución, convocando a su vez a todos los venezolanos para defender la Carta Magna.

El mencionado artículo establece que “el pueblo de Venezuela (…) desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

“Convocamos a todo el pueblo (…) a organizar la gran protesta nacional permanente que se realizará en todo el territorio al mismo tiempo hasta lograr el cambio de gobierno y la restitución del orden constitucional”, dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

“El actual régimen se ha puesto al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie”, agregó.

Borges aseguró en un discurso que ese “desconocimiento” al régimen llevará consigo el “nombramiento de nuevos poderes públicos y el llamado a elecciones libres para un nuevo gobierno”.

El Tribunal Supremo de Justicia confirmó este martes en la tarde haber aceptado la solicitud del diputado oficialista Pedro Carreño, de que el máximo tribunal de Venezuela decidiera si existen suficientes razones para enjuiciar a la fiscal, en un procedimiento conocido como “Antejuicio de Mérito”.

“La Sala Plena (del TSJ) admitió en cuanto ha lugar en derecho, la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por el diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”, dijo el TSJ en un breve pronunciamiento.

Sin embargo, el órgano judicial no está facultado para tomar la decisión de procesar a la fiscal, advirtió desde Caracas el constitucionalista Leonardo Palacios. “Esa decisión le corresponde a la Asamblea Nacional”, dijo, añadiendo que “eso (el pronunciamiento del TSJ) no tiene razón de ser… es una treta antijurídica y anticonstitucional. No tiene razón de ser y evidencia que aquí [en Venezuela] no hay un estado de derecho”.

La decisión del TSJ amenaza con aumentar las divisiones entre un sector Madurista y otro que ve al gobernante como traidor al legado del fallecido presidente Hugo Chávez, y que se ha alineado con la Fiscal General.

Para Maduro es especialmente riesgoso que la fiscal comience a investigar la enorme corrupción dentro del régimen porque “tiene mucha información, es una amenaza para la sobrevivencia del régimen, porque la fiscal con diez años de experiencia como Fiscal General conoce todos los secretos del madurismo”.