Capriles: Gobierno de Venezuela quiere diálogo para evadir tema de drogas

CARACAS.- El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles dijo este martes que el Gobierno de Nicolás Maduro quiere reactivar el proceso de diálogo para evitar que se hable de las recientes acusaciones de narcotráfico contra su vicepresidente ejecutivo, Tareck el Aissami, desde Estados Unidos.

El también gobernador del céntrico estado Miranda se preguntó para qué regresó a Venezuela el exjefe del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, que el lunes se reunió con Maduro en el palacio presidencial de Miraflores, y respondió que su visita “no es una casualidad” pues coincide con los señalamientos contra El Aissami.

“La visita de Zapatero no es ninguna casualidad, porque el gobierno en este momento es noticia en el mundo, Maduro, El Aissami”, dijo el gobernador en su programa “Pregunta a Capriles” que se transmite en el sitio web Periscope.

El dirigente opositor criticó así la presencia de Rodríguez Zapatero que actuó como mediador del diálogo político que se desarrolló a fines del año pasado en Venezuela como parte de una comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), unos encuentros que también acompañó el Vaticano.

Capriles también comentó que el Gobierno transmitió por el canal estatal VTV imágenes sin sonido de la visita que hizo hoy a Maduro en Miraflores el nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, y pidió al Vaticano una postura “firme” ante el Gobierno venezolano.

“El monseñor Giordano, la presencia de Zapatero ¿a qué viene?, ¿por qué ahora otra vez a hablar de diálogo cuando ayer Nicolás Maduro hablaba que no iba a haber elecciones en este país?” insistió y respondió que “está más que claro” que el Gobierno quiere “que el mundo deje de opinar” sobre “el escándalo” de narcotráfico.

Capriles criticó las declaraciones que dio ayer Maduro en las que pidió a los dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) diseñar una nueva estrategia para ganar elecciones pues la que han activado hasta ahora “se agotó”.

Según el gobernador, Maduro dijo ayer que no habrían más elecciones al evocar la frase del presidente cuando señaló que “cuando haya elecciones, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) las convoque, no sé cuando, en qué año”, el chavismo tenga “asegurada la victoria con las fuerzas políticas, con la fuerza popular”.

“Ayer el señor Nicolás Maduro dijo que en Venezuela no va a haber más elecciones hasta que ellos puedan ganarlas, eso significa que entonces no van a haber más elecciones porque el gobierno no tiene ninguna posibilidad (…) eso de ayer es inaceptable”, apuntó.

Para Capriles, el Gobierno está organizando “una trampa”, una estrategia, para ilegalizar los partidos opositores y convocar a elecciones bajo un escenario sin adversarios siguiendo “el camino de Nicaragua”.

Los venezolanos se encuentran actualmente a la espera de que el CNE anuncie las fechas de las próximas elecciones regionales que, según la Constitución, debieron realizarse a fines del año pasado.

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha realizado marchas y protestas para exigir la publicación del cronograma electoral y asegura que el chavismo no quiere que haya comicios pues no cuenta con el apoyo popular para ganar ninguna consulta.

(EFE)