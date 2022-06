LA HABANA, Cuba.- El próximo 20 de septiembre vence el plazo para la reinscripción de todos los trabajadores por cuenta propia (TCP) en el país, con la única excepción de aquellos que sean trabajadores contratados por los propietarios de los negocios. Un proceso que marcha con lentitud, pues solo un tercio de los TCP que deben reinscribirse lo han hecho hasta el presente. Según han informado las autoridades, a los TCP que no acudan a la reinscripción, y en consecuencia no presenten su proyecto de negocio, les será retirada la licencia para ejercer como cuentapropista.

Una información aparecida en el periódico Trabajadores da cuenta que 463 mil TCP están obligados a oficializar su reinscripción al ser titulares de las licencias, al tiempo que unos 104 mil ofician como trabajadores contratados. Al cierre de abril, algo más de 567 mil personas ejercían el trabajo por cuenta propia en el país.

De acuerdo con el criterio oficialista, la reinscripción trae beneficios para el TCP al ampliar sus posibilidades para el ejercicio de nuevas actividades en cada negocio. Sin embargo, buena parte de los cuentapropistas consideran que este proceso de reinscripción lleva implícito el interés gubernamental por afianzar su control sobre el sector no estatal de la economía. Por otra parte, existen muchas dudas acerca de la manera en que deben de confeccionarse los nuevos proyectos de negocios. Al parecer, estas serían algunas de las razones que inciden en la lentitud del proceso.

Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio del Transporte (para el caso de los taxistas) insisten en que, a la hora de la presentación del proyecto de negocio, los TCP deberán efectuar una descripción detallada de las actividades que pretender realizar, dónde y con cuáles trabajadores contratados laborarán, en qué horario se desarrollará el trabajo, así como la contribución a la Seguridad Social a la que desean adscribirse. Esto último bajo el supuesto de que una escala mayor de aporte a la seguridad social posibilitará una pensión más elevada cuando llegue la hipotética jubilación.

Como se puede apreciar, esta reinscripción contiene una especie de cuéntame tu vida que les daría la razón a los cuentapropistas en el sentido de que las autoridades aspiran a incrementar el control sobre ellos. A todo eso hay que agregar otras obligaciones, como las cuentas fiscales que deben abrir en los bancos, las declaraciones juradas de ingresos personales al final de cada período fiscal, y el sistema de contabilidad ─similar al empresarial─ que deben habilitar los propietarios de los negocios considerados como más lucrativos.

Otro problema que afrontan los TCP con más de tres trabajadores contratados ─como, por ejemplo, las paladares y buena parte de las cafeterías─ es la definición que deben adoptar en el momento de la reinscripción. Tendrán que reconvertirse en MIPYME o en una cooperativa no agropecuaria. Una decisión que mantiene paralizados a muchos cuentapropistas debido al poco dominio que existe acerca de la legislación que norma el trabajo de estas nuevas formas de gestión no estatal.

Evidentemente, no es difícil advertir la presencia de un denominador común que también ha ralentizado el proceso de reinscripción de los TCP: la desconfianza. Aunque el discurso oficialista no se canse de proclamar el apoyo gubernamental a estos actores económicos no estatales, es inevitable que los propietarios privados sean presa de la incertidumbre. Han sido muchas las ocasiones en que, de un plumazo, la voluntad de la maquinaria del poder ha hecho añicos las disposiciones previamente adoptadas acerca del trabajo por cuenta propia.

Se trata de un resquemor que los cantos de sirena de Díaz-Canel y su tropa no lograrán hacer desaparecer con facilidad.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.