LA HABANA, Cuba. – Cuando en octubre de 2019 la Unión de Construcciones Militares (UCM) finalmente contrató al joven William, albañil principal de una brigada que ha tenido a su cargo la construcción de varios hoteles en La Habana, le prometieron un pago mensual superior a los 10 000 pesos cubanos (unos 400 dólares al cambio oficial o unos 150 dólares al cambio real en la calle). No obstante, en el contrato firmado apenas se hablaba de un salario base de 785 pesos cubanos (CUP) más otro “pago por resultados” que, según las normas de la empresa, podría incrementarse hasta en más de diez veces con respecto al salario base.

Pero la realidad es que en casi tres años de trabajo, el joven obrero de 24 años jamás ha logrado cobrar más de 5 000 CUP en un mes, a pesar de ser considerado uno de los mejores trabajadores de su grupo y de contar con un promedio de más de 300 horas de trabajo al mes, lo cual hablaría de jornadas de más de 10 horas diarias y, así, supera de modo alarmante el límite de ocho horas establecido por la legislación laboral vigente en Cuba.

Según comenta William ―bajo condición de anonimato, ya que perdería el empleo como castigo por hablar con la prensa independiente―, llegó a la UCM en abril de 2017 como soldado del Servicio Militar Obligatorio pero, después del par de meses que duró la preparación militar que en la Isla se conoce como “previa”, fue destinado a una brigada constructora militar en la que laboró hasta que fue desmovilizado de las Fuerzas Armadas en marzo de 2019.

Por sus habilidades como albañil le ofrecieron la posibilidad de trabajar en la construcción de obras para el turismo, aunque permaneciendo en su condición de soldado, lo cual le permitía pasar el tiempo de servicio un poco más alejado de la férrea disciplina de un campamento militar, casi con las mismas libertades de movimiento que un civil después de cumplida la jornada laboral, aunque sin los beneficios económicos de estos.

“Al soldado que va para la construcción prácticamente le pagan con el pase diario”, comenta William. “El salario es casi simbólico. En 2017 eran 254 pesos (mensuales), trabajando de lunes a sábado en turnos de más de 12 horas (…) por la mañana, por la noche y por la madrugada (…). Yo entré (en la UCM) cuando ya estaban casi terminando el (hotel) Packard y eso fue semanas sin parar; ahí no había domingo ni Día las Madres ni nada. (…) Los civiles más o menos podían escapar, pero a los soldados a veces nos daban 24 horas sin descanso, viendo cómo nos metíamos en un rincón a dormir cinco minutos, jugándole cabeza al jefe de brigada. Hubo un día que me amarré con sogas a un andamio para no caerme y así dormí. Nadie iba a pensar que yo estaba durmiendo allá arriba (…). Yo era gordito. Entré pesando 82 kilos y en esos tres meses (en el hotel Packard) me puse en 69 kilos, ya con eso te digo todo, porque la merienda y la comida eran para perros; y cuando daban algo más o menos bueno, la vendíamos en el Malecón”, asegura el joven obrero.

La dura experiencia narrada por William es de hace cuatro años atrás, cuando las condiciones económicas eran mucho mejores que ahora en 2021 con la crisis provocada en gran medida por la pandemia, de modo que pudiera haber empeorado la situación de los trabajadores contratados por las empresas estatales que construyen obras para el turismo, las cuales no se detuvieron ni en el peor momento del azote del coronavirus, aun cuando el sistema sanitario colapsaba por falta de recursos.

De acuerdo con otros testimonios recogidos por CubaNet, la explotación laboral de soldados, los bajos salarios y los impagos a trabajadores civiles continúa siendo parte del día a día de las empresas constructoras militares y, en medio de la inflación y los desabastecimientos, la situación se torna insostenible, lo cual ha influido en el aumento de la deserción laboral y, por ende, en la inestabilidad de las fuerzas contratadas.

“Hubo un aumento salarial y se quitaron algunas prohibiciones en cuanto al límite de las escalas salariales pero en la concreta casi todo, en cuanto a salarios, sigue igual”, explica un funcionario de Recursos Humanos de la propia Unión de Construcciones Militares que, al igual que William, teme ser castigado por ofrecer información a la prensa.

“Entran 10 albañiles nuevos y ese mismo día otros 15 piden la baja. Entra un ingeniero y no dura ni dos días (…). No es solo que estén pagando una miseria sino que esa miseria la retienen durante meses. No pagan y cada vez exigen más. (…) En la UCM no ha cambiado nada. A los soldados se les sigue pagando como antes, pero ahora ni siquiera les dan ropa de trabajo. (En cuanto a los trabajadores civiles) se acumula la deuda de los pagos por resultado. Todavía en octubre se está intentando pagar lo que está pendiente de noviembre a febrero de 2020. Hay trabajadores (civiles) que se fueron ahora mismo en octubre con 500 o 600 pesos, cuando ya con ese dinero no se resuelve nada en Cuba. (…) Te digo más, hay trabajadores que todavía están esperando los pagos de cuando trabajaron en el (hotel) Paseo del Prado, y eso se inauguró en 2019 (…), incluso tenemos varios casos de trabajadores que han fallecido y todavía la familia está reclamando o que se han jubilado y todavía están esperando”.

Al respecto de tales atrasos, pudimos contactar con algunos trabajadores en esa situación. Uno de ellos, al que nombraremos Boris para ocultar su verdadera identidad, fue uno de los electricistas que trabajó para la UCM en la construcción del hotel Paseo del Prado, en La Habana.

Boris nos cuenta de la odisea que ha enfrentado en los últimos meses para intentar cobrar los salarios pendientes de una obra inaugurada hace meses con bombo y platillo y ahora próxima a la reapertura programada para el 15 de noviembre.

“Pedí la baja en enero de este año. Entre varios amigos creamos una cooperativa donde nos va mejor y donde al menos uno ve dinero. (…) He ido (a la UCM) miles de veces a reclamar mi dinero y es peloteo para aquí y peloteo para allá. (…) Cuando me fui me debían 22 000 pesos, ahora me dicen que eran solo 12 000. Son unos descarados. ¿Dónde están los otros 10 000? ¿Quién se los echó en el bolsillo? (…) Estoy reclamando porque eso yo lo trabajé. Fueron semanas en que no dormí, no tuve fines de semana, porque querían el hotel para ya. Ni siquiera un diploma nos dieron. Dijeron que nos iban a invitar a la inauguración y ni el sol. Solo fueron los jefes y los del Sindicato”, dice Boris, que además ofrece detalles de las condiciones en que trabajó para los militares.

“Eso es militar. Aunque eres civil te tratan como si fueras un militar. Te dicen que tienes que ir porque es Día de la Defensa y tienes que ir porque, si no, te botan y no te pagan. Supuestamente es un día en que tienes que hacer preparación militar pero te ponen a hacer trabajo voluntario. Y así inventan todo el tiempo, que si día de esto y día de aquello, y son varios días de trabajo que no te pagan (…), y el Sindicato está para cerrarte la boca, para cuando cobras pedirte dinero. Así cualquiera construye hoteles de lujo”, afirma el exempleado.

La Unión de Construcciones Militares, junto a la constructora e inmobiliaria Almest han sido siempre presentadas por el régimen cubano como ejemplos del buen funcionamiento del sistema empresarial de los militares en contraposición al caos de las empresas civiles. Sin embargo, son, además de las principales empresas ejecutoras de proyectos para el turismo —absorben cerca del 90 por ciento del total de las inversiones del sector—, las que en opinión de varios funcionarios consultados por CubaNet aportan mayor volumen de mano de obra barata a esas labores, con decenas de miles de empleados, una buena parte de ellos captados como soldados del Servicio Militar Obligatorio o contratados en las regiones más pobres del país, donde se hace más difícil acceder a una fuente de ingresos estable.

