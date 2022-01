LA HABANA, Cuba. — Las autoridades migratorias cubanas impusieron una restricción de salida del país a Mateo Moreno Ramón, quien fungiera por dos años como director de la Asociación Cubana de Pequeños Emprendedores.

Mateo Moreno tenía pasaje para viajar el jueves 20 a Colombia por motivos personales. Una semana antes se presentó a renovar su pasaporte en el Oficina de Registro del Carnet de Identidad, sitio donde le notificaron que no podía realizar ningún trámite migratorio.

“Allí supe que estaba regulado, que no podía renovar mi pasaporte ni hacer ningún otro trámite migratorio. Así de simple. Me hicieron saber que estaré preso dentro del país hasta que a ´alguien´ se le ocurra levantar la restricción”, comentó Moreno Ramón.

Las funcionarios de Emigración y Extranjería —continúa narrando— no proporcionaron información sobre los motivos que dieron lugar a la restricción de movimiento. En Atención a la Ciudadanía pudo conocer que en 2018 el departamento de Contrainteligencia de la Seguridad de Estado le había declarado como “persona de interés social”.

“Todo viene a raíz de una asesoría que varios miembros de la asociación recibimos en Colombia. En 2018 el Instituto Nacional de Estudios Sociales (INES) nos invitó para aprender sobre emprendimiento, pequeños negocios y otros aspectos relacionados con economía, junto a otros emprendedores de América Latina. No tenía nada que ver con política, pero aquí todo lo politizan”, explicó.

Interesado en conocer el tiempo que duraría la restricción, Mateo Moreno fue remitido desde Atención a la Ciudadanía a la Sección 21 de la Seguridad de Estado. Y de allí, sin respuestas, nuevamente a Atención a la Ciudadanía.

“Fueron cinco veces, de un lado me enviaban para el otro. Cada uno decía que era responsabilidad del otro y yo parecía un bobo, de aquí para allá, como si no tuviera derechos. ¿Para qué existe una Constitución y unas leyes si no se van a cumplir? ¿Para qué existe una Oficina de Atención a la Ciudadanía si cualquier seguroso puede llegar y hacer que se violen los derechos de las personas”, cuestionó Mateo Moreno, quien perdió el dinero empleado para comprar su boleto de avión y aún desconoce cuándo podrá salir del país.

La Asociación Cubana de Pequeños Emprendedores fue creada en 2018 por un reducido grupo de cuentapropistas, pero en pocos meses logró aglutinar a decenas de trabajadores privados. Entre sus emprendedores militan abogados, doctores y otros profesionales.

Según Mateo Moreno Ramón, en casi cuatro años de existencia son múltiples las agresiones de la Seguridad de Estado contra los afiliados de la asociación. Entre ellas, destaca que en 2019 fuerzas policiales invadieron el domicilio de su entonces suegra para decomisarle un grupo de mercancías cuyo costo ascendía a 10 000 dólares.

“Todo tenía sus papeles, porque fueron compradas al Estado. Pero dijeron que era acaparamiento y no se pudo recuperar nada. Poco después supimos que las estaban vendiendo en un quiosco de la Terminal de Trenes de la Habana Vieja. En Cuba la libertad es un mito, no existe, somos esclavos aunque a veces no nos percatemos”, concluyó.

