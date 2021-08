MIAMI, Estados Unidos. – Este 1ro de agosto, el músico cubano Yotuel Romero presentó a sus seguidores de Instagram el fragmento de una nueva canción dedicada a la libertad de Cuba, la cual compuso recientemente.

“Una bala apaga un corazón; una canción es capaz de encender a millones”, citó al músico cubano Willy Chirino antes de cantar el fragmento del nuevo tema y dio las gracias a sus seguidores por participar en las manifestaciones de apoyo al pueblo cubano, que salió masivamente a protestar contra el régimen de la Isla el pasado 11 de julio.

Romero indicó adelantó que parte de la letra de su nueva canción dice: “Sé que está a punto de salir el sol, sé que está a punto de tomarnos de las manos y llenarnos nuevamente de ilusión para olvidar todo lo malo que pasamos (…) volveremos a encontrarnos y construir juntos lo que soñamos”.

Hasta el mediodía de este miércoles, el fragmento había sido reproducido más de 84 000 veces y había generado cientos de comentarios.

Hace pocos meses el propio Romero y los músicos cubanos Descemer Bueno, Alexander Delgado, Randy Malcom, Maykel Osorbo y El Funky lanzaron el tema “Patria y Vida”, que de inmediato se convirtió en un himno de libertad coreado dentro y fuera de la Isla.

En declaraciones a CubaNet, el músico cubano aseguró que dicho tema había llegado “a lo más profundo”. “La gente sale a manifestarse y dice ‘Patria y Vida’. Ya hasta han obviado el ‘Abajo el comunismo’, el ‘Abajo Díaz-Canel’. (…) Eso para mí es una bendición”, señaló.

“Yo creo que estamos en presencia no solamente de una canción, no solamente de un himno, no solamente de un movimiento. Estamos en presencia de algo mucho más allá. De una conjunción de palabras que realmente están movilizando al mundo”, sentenció el cantante.

Ahora “Patria y Vida” es “algo más con lo cual contamos para luchar por los derechos humanos en Cuba y traer democracia a la Isla”, apuntó el músico.

Asimismo, consideró que “cada cual puede aportar de una forma u otra” a la causa de la libertad. “Todo el mundo puede aportar: pueblo, doctores, militares, artistas, escritores… Yo creo que por lo que estamos luchando y lo que estamos persiguiendo es la causa más justa del mundo, que es una Cuba libre, una Cuba con diferencias, una Cuba donde tu opinión valga y la mía también”, terminó.

