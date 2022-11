CDMX, México. –Uno fue uno de los primeros difusores del marxismo, además del yerno del mismísimo Carlos Marx, otra está en la cima de la una de las casas reales europeas. Cubanet presenta seis breves perfiles de cubanos importantes en la historia , aunque no del todo famosos.

Inés Mancebo, la cubana que amamantó a Bolívar

La santiaguera, que era la esposa de Fernando de Miyares (quien luego se convertiría en Gobernador General de Venezuela) amantó a Simón Bolívar cuando nació.

Debido a que la madre del Libertador estaba convaleciente de Tuberculosis, Inés como amiga de la familia brindó los primeros alimentos a Bolívar.

Aunque esta versión ha sido cuestionada por algunos venezolanos, el propio Libertador lo reconoció en una carta dirigida al Coronel Manuel Antonio Pulido.

“Cuanto Vd. haga en favor de esta señora [Doña Inés Mancebo de Miyares] , corresponde a la gratitud que un corazón como el mío sabe guardar a la que me alimentó como madre. Fue ella la que en mis primeros meses me arrulló en su seno. ¡Qué más recomendación que ésta para el que sabe amar y agradecer como yo!”, escribió en la misiva.

Pedro Santacilia, yerno de Benito Juárez

Este escritor cubano nació en Santiago de Cuba en 1826 y murió en la Ciudad de México en 1910. A los 10 años, tuvo que salir de la isla, desterrado por las labores de su padre en el movimiento constitucionalista. Nueve años después, regresó a su país natal donde trabajó como pedagogo. Junto a otros intelectuales fundó la publicación “Ensayos Literarios” y fue socio de mérito del Liceo Científico, Artístico y Literario de La Habana. A sus 25 años sufrió nuevamente el destierro por motivos políticos.

Meses después, en 1853, llegó a Estados Unidos donde conoció a Benito Juárez y se convirtió en simpatizante de sus luchas. En México, su segunda patria, vivió la mayor parte de sus años. El cubano se casó Manuela, la hija mayor de Juárez, y fue su secretario cuando este era presidente.

Pedro conoció José Martí en México, en 1875, presentado por Manuel Mercado.

Pablo Lafargue, yerno de Carlos Marx

El santiaguero era un seguidor del pensador alemán cuando conoció a Laura, la hija de Carlos Marx en Londres. De ese encuentro surgió una relación que desencadenó 43 años de matrimonio y tres hijos.

Pablo y Laura se casaron en 1868 lo que llevó al cubano a ser uno de los primeros nacionales en difundir la teoría marxista, como miembro de la familia. Pese a ello, su mestizaje no agradaba del todo a su suegro quien en algunos escritos lo llamó “negro” de manera despectiva.

Otro de sus desencuentros resultó de la manera, a juicio de Marx “simplista” en la que el cubano difundía sus teorías y tradujo “El Capital”.

Pablo y Laura se suicidaron juntos en su casa de París, donde vivían en condiciones de pobreza.

Severiano de Heredia, el primer alcalde negro de París

Severiano, quien nació como mulato libre, pudo disfrutar de educación y una vida de lujos gracias a que fue adoptado por un rico terrateniente cubano(quien se rumora era realmente su padre biológico).

A sus 10 años, Severiano de Heredia se mudó a París por el empeño de su tutor de que tuviese la mejor educación posible. El joven destacó de inmediato en su clase por su inteligencia. En 1855 recibe el Gran Premio de honor del prestigioso liceo Louis-Le-Grand en París. A esa edad comienza a escribir poesía, como su primo el poeta cubano José María Heredia.

En la década del 60 ingresa a la comunidad masónica del Gran Oriente de Francia y se convierte en un líder de la logia “Estrella polar”. Ese fue solo el inicio del despunte de su carrera política.

En 1873, nombran a Severiano de Heredia miembro del Consejo municipal de París en representación del barrio de Ternes. En dicho Consejo ascendió hasta ocupar el cargo de presidente. El cubano fue el primer alcalde negro de la capital francesa, pero el racismo frenó su carrera.

María Teresa, duquesa de Luxemburgo

Como en un cuento de Disney, la cubana conoció a su actual esposo, el Duque de Luxemburgo cuando ambos estudiaban en la universidad de Ginebra y él aparentaba ser una persona “común”. Es decir, ajena a la nobleza europea.

María Teresa, quien había emigrado con su familia al triunfo de la Revolución y provenía de ascendencia acaudalada, no fue aceptada al inicio por la familia de su pareja. Ellos aspiraban a una princesa europea y no a una joven cubana, que aunque era rica, no tenía título nobiliario. Finalmente accedieron y los novios contrajeron matrimonio el día de San Valentín de 1981.

Entre los cubanos que se han incorporado por matrimonio a las casas reales europeas, la que más alto ha llegado es María Teresa Batista-Falla, la gran duquesa de Luxemburgo. La cubana regresó por primera vez a su país natal en 2002 con dos de sus cinco hijos.

El padre del periodismo colombiano

Considerado el iniciador del periodismo en Colombia, Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria nació en Bayamo en 1758. Estudió por su cuenta dibujo, pintura, caligrafía y humanidades, destacando como un discípulo ejemplar.

Llegó a Bogotá el 18 de octubre de 1790, e inmediatamente, el 25 de ese mes, fue nombrado bibliotecario público de la Real Biblioteca de Santafé de Bogotá. Al poco tiempo de estar viviendo allí fundó una tertulia, en la que además de dar a conocer sus escritos, se estudiaban diversos temas .

De allí nació la idea de fundar el Papel Periódico de Santafé de Bogotá, con el cual se inició formalmente el periodismo en Colombia. Manuel murió en la pobreza en un cuartico que había habilitado dentro de la misma biblioteca donde trabajaba. Una estampa suya está en el Salón de la Prensa de Bogotá.

