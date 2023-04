MIAMI, Estados Unidos. – El rapero cubano Jesús Reyes, conocido como ReyD Reyes en el mundo del trap, ha tenido una vida llena de altibajos y experiencias que lo han llevado desde estudiar Derecho en Barcelona hasta la industria del cine para adultos y la música, según contó en una entrevista concedida a Diario de Cuba.

Reyes contó a ese medio cómo ha enfrentado diversas situaciones y cómo estas han influido en su carrera musical.

Cuando el apoyo de su padre desapareció en España, el cubano tomó decisiones peligrosas y se sumergió en la delincuencia organizada, dijo. “Tuve que cambiar el chip porque ya estábamos jugando en terrenos peligrosos y no quería acabar en una cárcel de España teniendo una madre en La Habana”, apuntó.

No obstante, considera que estas experiencias en “terrenos peligrosos” lo hicieron crecer como persona e incluso han inspirado sus letras.

Reyes trabajó en la hostelería durante años, pero se dio cuenta de que no era el camino para él. “No quería trabajar un montón de horas para cobrar 1000 euros y no tener tiempo de gastarlo”, dijo. Así, entró en la industria pornográfica en Barcelona y se convirtió en “el único cubano negro en la industria” en esa ciudad, según él mismo.

A pesar de los prejuicios que rodean al cine para adultos, Reyes no se avergüenza de su trabajo en esta industria, que le ha permitido financiar su sueño de ser músico, aseguró.

El rapero cubano también habló sobre el impacto que ser actor porno ha tenido en su vida personal y cómo la industria ha contribuido a la sexualización de personas negras y mujeres, especialmente. No dejó de reconocer que dedicarse a la pornografía en la Isla es ilegal.

Actualmente, el artista trabaja en su álbum “Luces azules”, que describe como “muy social” y en el que aborda “problemas con la Policía y el sentir de las personas de barrio”.

En la entrevista, Reyes alertó a otros jóvenes migrantes cubanos sobre la importancia de enfrentar y convivir con el racismo en España.

“Los cubanos somos muy orgullosos, muchas veces nos creemos que lo sabemos todo y no es así. Al final estamos encerrados en una Isla y no conocemos mucho más que eso. Ahora leemos más noticias, pero no es lo mismo”, aseguró.