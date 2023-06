MIAMI, Estados Unidos. – El modelo Damián Cobas Masso renunció “por razones personales” a su reciente nombramiento como ganador del concurso de belleza masculina Míster Cuba, de acuerdo con un comunicado oficial de la organización difundido en redes sociales.

“El Comité Organizador de Míster Cuba Oficial comunica que ha aceptado la renuncia del titular electo que por razones personales no podrá cumplir sus funciones de representación”, indica la nota.

Además, el breve comunicado detalla que el lugar de Cobas Masso fue ocupado por otro joven santiaguero, Alejandro Carrión, quien participará en el Concurso Mister Earth entre el 12 y 19 de agosto de este año.

Aunque, hasta el momento, ni Míster Cuba ni el propio Damián Cobas Masso han especificado las “razones personales” que obligaron al modelo de 26 años a renunciar a su nombramiento como Míster Cuba 2023, en redes sociales ha sido acusado de ser “golpeador” y “represor de personas inocentes” vinculado al Ministerio del Interior (MININT) en Santiago de Cuba. Incluso, fue relacionado con la filmación de videos para adultos. Hasta el momento, CubaNet no ha logrado confirmar de forma independiente ninguna de las acusaciones.

No obstante, numerosos usuarios han salido en defensa de Cobas Masso y han denunciado el bullying después de su nombramiento. “No estoy de acuerdo con este cambio… No lo estoy… ¿Y saben por qué? Porque si ustedes como organizadores de este certamen, se basaron en algunos parámetros para elegir no debieron aceptar ninguna renuncia”, escribió a Míster Cuba, en Instagram, el usuario indioskubu.

“La verdad que ese bullying que ha recibido el muchacho es inconcebible, seguimos en lo mismo, 64 años solo han traído involución mental en la gente. Todo no es la cara y el cuerpo”, agregó el internauta.

Cobas Masso, de 26 años, y natural de Santiago de Cuba, fue el elegido dentro del resto de los concursantes durante una gala celebrada en la Fábrica de Arte Cubano (FAC) el pasado fin de semana

En segundo lugar quedó el modelo de 23 años Alejandro Carrión, que ahora ocupa el primer puesto; y en tercero Álvaro Díaz Hernández, de 18 años, también de Santiago de Cuba.

La convocatoria para este concurso, que tuvo poca difusión, abrió en diciembre de 2022, y establecía que podían presentarse hombres de entre 18 y 31 años de nacionalidad cubana con estatura mínima de 1,80 metros.

Tras darse a conocer los resultados, numerosos cubanos expresaron no estar de acuerdo con los elegidos: “Nada que ver los resultados con la opinión del público. Había mejores”, dijo Maikol Hernández Sánchez. “Si esos son los mejores no quiero ver los peores, el jurado que vaya al oculista”, comentó Carlos Roja Mesa.

Mientras que un usuario identificado como Awo Ni Orumila Iwori Turale consideró: “Otro programa basado en la mediocridad y la compra de influencias. Antes de la final ya se sabía lo que sucedería. Otro ‘logro’ de los organizadores dejar sin premio a los verdaderos talentos, así son los jurados en nuestra Isla, ciegos y con grandes bolsillos”.