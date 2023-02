CDMX, México.- El pasado mes de abril, Erick Hernández instauró un nuevo Récord Guinness al tocar 351 veces el balón con la cabeza durante un minuto. Con esta proeza el cubano superó en 10 golpes la marca del chino Gao Chong.

Precisamente Erick es uno de lo recordistas de las isla que más popularidad tiene y mayor cobertura de los medios ha conseguido; sin embargo no es el único que ha logrado entrar al ansiado libro.

Cubanet te propone un resumen de algunos cubanos (personas y animales) que se han colado en estos famosos registros.

Elaboración del tabaco más grande del mundo en 2011 (José Castelar)

Durante la Feria Internacional de Turismo, el torcedor José Castelar Cairo (Cueto como se le conoce) logró hacer el tabaco más largo del mundo, al elaborar un puro de 81,80 metros.

El torcedor ya tenía experiencia con estas distinciones. Su primer récord fue con un tabaco de 11,04 metros de longitud (en el año 2001); el segundo de 14,86 (2003); el tercero de 20,41(2005), y luego de 45,38 metros (2008).

Cautelar le explicó a BBC Mundo que “lo más importante a la hora de hacer un habano es la calidad de la hoja y después respetar la ligada que lleva, en los tantos por cientos establecidos.De ahí parte el aroma, el sabor, que arda y que tire bien”.

Dominio del balón con la cabeza en el agua (Jhoen Lefont Rodríguez)

El exatleta del equipo de polo acuático en Matanzas es dueño de siete récords Guinness y dos en proceso de homologación.

Sobre el proceso de preparación le confesó al periódico Girón: “Demanda mucha entrega, preparación física y práctica constante. No pocas veces de noche, hasta en la cama, pienso en cómo hacer para lograrlo. Me levanto y, en la habitación o en el patio, ejecuto la idea. Parece fácil, pero no lo es. Necesitas tener la mente en blanco, concentración, como una inercia, sobre todo cuando el tiempo avanza y el cuerpo necesita el descanso que no puedes ofrecerle. Hay rigor, sí, mucho rigor. Pero lo amerita”.

Lefont implantó récord mundial inédito, al darle 183 toques durante un minuto, solo con la cabeza a la esférica dentro del agua.

Músico más longevo en vender un millón de discos

Máximo Francisco Repilado Muñoz, conocido como Compay Segundo, ganó en 1998 el récord como músico más longevo en vender un millón de discos musicales. El premio lo obtuvo por su disco Buena Vista Social por el que también mereció un premio Grammy.

Cálculo Mental en fechas del calendario

Yusnier Viera, graduado de la facultad de matemática de la Universidad de La Habana se hizo célebre en la isla porque lo invitaban a muchos espacios televisos para que mostrara que podía calcular prácticamente cualquier fecha hacia el pasado o presente. De ahí que lo nombraran con rimbombantes epítetos como “la calculadora humana” o “el calendario humano”.

El cubano aseguró en entrevista con BBC Mundo que no se trata de un “don”. “Para implantar un récord quizás sí hace falta tener un talento, pero calcular fechas con rapidez basta con mucha práctica y un buen algoritmo”.

El Daiquirí más grande del mundo en 2012 (Bar El Floridita)

Este récord necesitó de ayuda colectiva. Decenas de camareros cubanos del reconocido bar El Floridita en La Habana prepararon un daiquirí gigante de 71 galones. Para ello ocuparon más de 80 botellas de ron Havana Club Añejo tres años, unos 30 kg de azúcar, 30 litros de limón, diez litros de marrasquino y más de 200 kilogramos de hielo frappé.

El animal con plumas más pequeño

Se trata del colibrí zunzuncito, la pequeña ave multicolor, es endémica del archipiélago cubano, y se ganó su espacio en el libro de los Guinness como el animal con plumas más pequeño de mundo.

Otro dato curioso es que es capaz de sacudir sus alas hasta 200 veces por segundo en su etapa de apareamiento, pero su frecuencia de aleteo normal es de 80 veces por segundo.

La vaca con mayor producción de leche en 1982

En los 80, la excentricidad de Fidel Castro con la leche llegó muy lejos, junto al nombre de Ubre Blanca, la vaca cubana que tuvo su propio monumento, aire acondicionado y a la que el mandatario llamó “nuestra campeona”. El registro de la leche obtenida de Ubre Blanca fue informado en noticieros y emisoras como si se tratara del clima o de los resultados de la serie de béisbol.

Incluso, el rumiante era mencionado con orgullo por el dictador cubano en sus discursos, máxime porque superó la marca mundial de una vaca estadounidense y entró a los récords Guinness. Y una de las mayores obsesiones de Fidel era competir contra Estados Unidos.

Aplastar latas con la espalda

Desde la ciudad de Sancti Spiritus llega este inusual récord Guinness protagonizado en 2020 por Christian Manuel Castellano Rangel, nombrado como “Lata-Man”.

Con la ayuda de un amigo el joven colocó en un minuto 84 latas de cerveza en su espalda , y una a una, las aplastó todas con un contundente movimiento de los omóplatos.

Este joven, además, tiene una elasticidad admirable que lo ayudó a instaurar su marca. “Soy capaz de doblar los hombros, las rodillas, los dedos de las manos y los pies hasta posiciones insospechadas y no siento dolor”, dijo el joven cubano a Clarín.

