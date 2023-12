QUERÉTARO, México.- Transmitida en 2002, Doble juego se convirtió en un fenómeno televisivo luego de su estreno. Escrita y dirigida por Rudy Mora, la telenovela abordó la historia de nueve adolescentes de distintas clases sociales, cuyos conflictos con sus padres y maestros estremecieron a no pocos cubanos.

Los nueve jóvenes se desenvolvían alrededor de la profesora de Español y Literatura. El grupo, heterogéneo, representaba distintos caracteres que se entremezclaban para ofrecer un panorama de la sociedad cubana.

Te contamos qué ha pasado con algunos de sus actores a 21 años del estreno.

Yosvany Carmona

Interpretó al personaje de Abelexeider. Luego de la serie, participó en otros dramatizados juveniles como Coco Verde (2003) y Por deporte y por amor (2004), donde colaboró con la banda sonora.

Fue censurado en 2005 por su disco Para que llueva en La Habana, pues algunos de sus temas fueron considerados políticamente incorrectos.

Se radicó en Miami, Florida, después de transitar por Puerto Rico y República Dominicana. Trabajó para el Canal 41, Telemundo y América TeVé. Actualmente es agente inmobiliario en el sector de bienes raíces.

Mónica Alonso

Recordada por su personaje de Isabel, por el cual tuvo que raparse la cabeza. Luego de finalizada la novela participó en ¡Oh, La Habana! (2007) y el filme Perfecto amor equivocado (2004).

La actriz lleva dos décadas en España, donde ha tenido que “reinventarse” y ha vivido desafíos profesionales y personales; donde tuvo a su hija Habana, que ya es una adolescente, y con quien tiene una relación de amistad. Después de un tiempo fuera de Cuba, reapareció en el largometraje Esteban (2016). Ha trabajado en cortometrajes de ficción, obras de teatro y videoclips.

Roxana Montenegro

La Caridad en Doble Juego también figuró en Una rosa de Francia (2006), Havana Eva (2010) y en varios teleplays.

Desde el 2011 reside en Miami, donde ha laborado en producciones de Univisión, Telemundo, América Tevé y TN3. En esta cadena Montenegro tiene su propio show en TN3, donde ha podido experimentar en el género de la comedia.

La artista y el también actor cubano Sandy Marquetti están al frente de la compañía Gold Event Planners, que organiza eventos y fiestas.

Yaremis Pérez

Interpretó a Yolanda en Doble Juego. Ha figurado en disímiles producciones televisivas en la Isla. Intervino en SOS Academia (2013), Latidos compartidos (2015) y De amores y esperanzas (2017-2018). Igualmente, fue actriz y directora de casting para el filme Inocencia (2018).

En una entrevista refirió :“Hice una princesa que practicaba kung fu, me tuve que acostar en caballos, dar patadas y piñazos, tirarme de ventanas a cinco metros de altura. He bailado y cantado, he hecho comedia, he hecho de guajira (…)”, dijo en una entrevista concedida a la Asociación Hermanos Saíz, donde habló sobre el disfrute de cada una de sus experiencias en el mundo de la interpretación.

En 2016 se convirtió en conductora de Pensado en 3D, destinado al mundo de las tecnologías y la televisión para los jóvenes.

Alejandro Socorro

Su papel de Víctor Manuel le ganó bastante popularidad. Apareció en las pantallas cubanas en las novelas ¡Oh, La Habana! (2007) y Añorado encuentro (2010). También figuró como villano en el policíaco Tras la Huella.

En 2015 se estableció en Estados Unidos. Alejandro Socorro ha formado parte de varias producciones teatrales como Soldadito de Plomo, estrenada en abril de 2017 como parte del tercer Festival Internacional de la Escena LGBTQ+.

Además, en el año 2019 se involucró junto a la actriz Sabrina Olmedo en la obra Muertos y Revueltos, una divertida comedia dirigida por Yusnel Suárez. Tiene un hijo de seis años y un empleo que nada tiene que ver con el arte, pero que le permite una vida digna.

Liety Chaviano

Encarnó el inolvidable papel de Matilde Delgado. Natural de Cumanayagua, Cienfuegos, es graduada de la Escuela Nacional de Artes. Según contó en una entrevista televisiva, su papel constituyó un reto. Interpretar a Matilde la volvió una persona más sensible.

Participó en la película Madrigal, estrenada en el 2007 y dirigida por Fernando Pérez.

Raúl Lora

Fue el conflictivo Héctor en la novela. Posteriormente, interpretó a un boxeador en ¡Oh, La Habana!. También interpretó un personaje en Por deporte y por amor (2004), Añorado encuentro (2010) y la película Ciudad en Rojo (2009).

Lora se ha espacio en el mundo de la música como cantante. Fundó una agrupación llamada Suena cubano y formó parte de Los Ángeles de La Habana. Conocido como “El Aventurero”, ha viajado por el país para presentar algunos de sus temas como “Bonito y Pega´o” y “Ay, Cabo Cruz”.

Es animador y presentador en el Cabaret Tropicana.

Adael Rosales

Dio vida a Gregorio en Doble Juego. Figuró como presentador de teleclases en el Canal Educativo para estudiantes de la enseñanza técnica y profesional.

Fomentó su carrera teatral en el grupo Tropatrapo, bajo la dirección de Ángel Guilarte. También formó parte de Teatro Cimarrón, dirigido por Alberto Curbelo.

En 2015 participó en el filme Cuba Libre, del realizador Jorge Luis Sánchez, con quien colaboró con un papel menor en la cinta Irremediablemente juntos.

Desde 2021 reside en España.

