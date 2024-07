SAN LUIS POTOSÍ, México.- El año 2002 vio nacer uno de los grupos que se convertiría en un hito del reguetón cubano y pondría a bailar a varias generaciones que aún recurren a estos músicos.

“Mátame” y “Pídeme” fueron dos de los temas que los lanzaron al estrellato entonces. Y es que Haniel González Martínez (DJ Flipper), Javier Durán Webb (El Doctor) y José Ángel Sastre Pérez (El White), de Guanabacoa, supieron hacer de Cubanito 20.02 todo un fenómeno musical.

Varios de los integrantes habían sido parte de la agrupación Primera Base, y grabaron Igual que tú, un álbum de rap. Y en un giro diferente, el 2 de febrero de 2002 crearon Cubanito 20.02.

Poco a poco fueron abriéndose espacio en el ámbito musical hasta llegar a posicionarse como los preferidos del público, especialmente con temas como “Soy cubanito”, “Aida” y “Deja que te coja”.

Con melodías caribeñas y letras pegadizas, alcanzaron notoriedad dentro y fuera de Cuba.

En una reciente entrevista con el influencer Yoslin, José Ángel Sastre contó que el nombre del grupo surgió porque las personas en la calle empezaron a llamarlos así. “El público es quien tiene la razón, No fue ni pensado ni nada, se dio”.

La desintegración de Cubanito 20.02

Luego del lanzamiento de los discos Soy Cubanito (2003) y Tócame (2006) el grupo empezó a desintegrarse. Flipper recibió una propuesta de trabajo como DJ en Italia y los años de distancia y otros motivos fueron atentando contra la popularidad del grupo.

DJ Flipper volvió a Cuba en 2016, pero aunque habían lanzado My World en 2012, se decidió la desintegración definitiva del grupo.

El DJ regresó a Italia y posteriormente pasó a EE.UU. El Doctor lleagó después y colaboró con Baby Lores y Gorilla Zoe en el tema “Sexy Party”.

En Florida, El Doctor y Flipper se unieron e integraron a otro artista de Guanabacoa.

Entonces, en 2017 renació Cubanito 20.02, y grabaron el tema “Pa’ los locos”, mientras José Ángel Sastre estaba en Cuba.

Los tres en EE.UU.

Años más tarde, El White se estableció también en Estados Unidos. Según contó a Yoslin, él fue uno de los que decidió que la agrupación tomara caminos distintos.

“Ya estábamos aquí en los Estados Unidos. Yo me fui a Ohio. Y esto nunca lo he dicho. Y El Doctor me mandó un mensaje y me dijo: ‘Oye, ya sigue tu camino, que nosotros vamos a seguir el de nosotros’. Y yo me lo tomé en serio y decid hacer mi carrera y te digo la verdad, como si termino en Miami cantando en bares y cantinas, no me interesa, pero voy a ser cantando”, dijo.

Actualmente, según comentó, no continuaron las comunicacione. “Yo vi el 31 de diciembre que yo tuve que trabajar y casualmente él era el DJ ahí. Nos saludamos normal. Cada cual por su lugar”, agregó.

Este año, el dúo Gente de Zona anunció que se encontraba trabajando en una colaboración junto a Ángel “El White”.

“Estamos preparando una sorpresa para ustedes”, escribió Alexander Delgado en sus redes sociales a inicios de año.

