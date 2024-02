SAN LUIS POTOSÍ, México.- Con una impresionante trayectoria como actriz, Blanca Rosa Blanco se ha convertido en una referencia obligada a la hora de hablar de cine y televisión en Cuba.

Graduada de la Facultad de Artes Escénicas en el Instituto Superior de Arte (ISA) en 1995, aún siendo estudiante se probó en las tablas bajo la dirección de profesores y directores como Vicente Revuelta, José Antonio Rodríguez y Roberto Blanco.

La historia de un antiguo encanto, Los invitados del rey, Ubu Rey, Lady Macbeth, entre otras, fueron algunas de las piezas donde demostró que había nacido para la actuación.

En la gran pantalla ha asumido papeles de difícil interpretación, como en Páginas del diario de Mauricio, El premio flaco, Habanastation o Juan de los muertos.

Quizás por ser la producción en la que más tiempo la vimos desempeñarse, a Blanca Rosa se le suele asociar, sobre todo, con Tras la huella, el policíaco cubano, específicamente con el personaje de Tania que durante muchos años interpretó.

Sin embargo, un día su rostro fue sustituido por otro y Blanca Rosa no fue nunca más Tania.

“El hecho de salir del proyecto fue una decisión personal, que no tuvo retorno, aunque pienso que pudimos tener una oportunidad con otro tipo de rol, quizás más descansado. Me agoté de interpretar el mismo personaje”, dijo en una entrevista.

“Fueron demasiados años, yo fundé ese proyecto y fui la única que fue quedando. Empecé a sentir mucha nostalgia con los actores que ya no estaban y eso me fue frustrando de alguna manera. Fue deteriorándose la serie en cuanto al tema de actores, guiones, condiciones y eso trajo como consecuencia que yo me sintiera lejos de ese espacio”, agregó.

Con una trayectoria profesional de 33 años, Blanca Rosa sigue su carrera pero ahora por otros derroteros.

En 2018 se estrenó como directora, con su primer largometraje de ficción, El regreso, codirigido con Alberto Luberta.

Con el objetivo de regalarle al público una mujer (la detective Patricia, interpretada por ella) más informal, atrevida, creó una cinta que “surge por la necesidad de tener un policíaco dentro del cine, entre un grupo de personas que transitamos por Tras la Huella y que fuera más allá de la televisión”.

Según expresó en el programa Entre tú y yo, recientemente, fue un proyecto grupal que le dejó muchas satisfacciones.

No obstante, la película no fue elegida para competir en el Festival Internacional de Cine de La Habana.

“Es algo que siempre voy a reclamar porque si dentro de tu propia plaza no tienes un espacio es bien difícil que te sientas motivado”, contó.

Su incursión en la dirección también pasa por el documental Retorno, un homenaje a los emigrados, a quienes han perdido la vida en esa difícil decisión y a quienes se han quedado esperando.

A finales del año pasado a la actriz se le vio disfrutando de una estancia en Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Los Ángeles, California, donde vive su hijo.

Bailes, paisajes, reflexiones llenaron su perfil de Instagram, donde transmitió la felicidad sentida de nuevo junto a su hijo.

Asimismo se ha dejado ver junto a actores, presentadores y cineastas cubanos, como Abel Álvarez y Carlos Barba, con quienes compartió durante su viaje.