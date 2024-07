SAN LUIS POTOSÍ, México.- El cantante Oniel Bebeshito se pronunció tras el incidente de violencia ocurrido cuando una joven subió al escenario e intentó abrazar al intérprete durante un concierto este fin de semana en Camagüey.

La joven que subió a la tarima fue expulsada violentamente por lo que aparentaba ser el equipo de seguridad del cantante.

En una historia de Instagram, Bebeshito escribió que se trata de “chisme”.

“El chisme se trata de eso, de chisme. Yo en lo personal he tenido que tragarme todo lo que se está hablando de mí que si maltrato a las mujeres, que si no sé qué más, las personas que estaban en el concierto saben la verdad de lo que pasó yo no tengo que argumentar nada ni dar mi opinión de nada”, dijo el joven.

También explicó que debió cancelar un concierto que tenía al siguiente día porque tenía “la parte izquierda de la cara hinchada cuando terminé el concierto”.

En su defensa, opinó que nunca ha violentado a una mujer. “Pero eso es algo que nunca discutiré y menos con personas que solo vienen a comentar cuando es algo negativo”, añadió.

También aclaró que quienes expulsaron del escenario a la fanática no pertenecían a su equipo de seguridad. Al respecto, aclaró que los miembros de su euipo de seguridad portan playeras con el logotipo suyo y esas personas que bajaron a la joven no las tenían.

“Yo estoy cantando para miles de personas yo no puedo acompañar a nadie cuando lo estén bajando, yo tengo que seguir mi concierto así que en ningún momento vi cómo bajaron a la muchacha”, puntualizó.

El suceso

Numerosos videos del incidente, publicados en redes sociales, muestran a los internautas criticando la violencia contra la joven y la inacción de Oniel Bebeshito, que permitió a su equipo de seguridad actuar, sin intervenir.

En los diferentes videos publicados se observa a varios hombres que toman por la fuerza a la joven, la alejan del cantante y finalmente la lanzan de la tarima por el pelo.

En las grabaciones se escucha decir a algunas de las personas presentes en el público que se trataba del segundo intento de la fanática por subir al escenario.

La joven fue identificada en Instagram como “latigrezahp”. “Solo quería tocarlo, no tengo más nada que decir, muchas gracias a todos los que me apoyaron, de corazón muchas gracias”, escribió la joven en esa red social. También asegura que no quiso agredir al intérprete de Marca mandarina.

Los internautas cubanos también reaccionaron a la publicación de Oniel Bebeshito en Instagram, donde el músico compartió fotos del concierto pero no aludió a los hechos. “Es una vergüenza cómo trataron a esa joven, solo quería mostrar su cariño”, comentó un usuario. “Oniel, tus fans merecen respeto, no violencia”, indicó otro.

