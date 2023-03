MIAMI, Estados Unidos. – El modelo cubano Juan Carlos Ariosa se convirtió en el primer representante de la mayor de las Antillas en ganar el concurso mundial de belleza Míster Global 2023, celebrado en Tailandia. En una reciente entrevista con Diario de Cuba, el joven habló sobre su preparación para el certamen y su misión como ganador.

Ariosa, que estudió Odontología en Matanzas, reveló que comenzó su carrera en la actuación a los siete años, cuando fue elegido para hacer un video para el Día de los Padres. “Le preguntaron a mi mamá y más tarde empecé en el programa infantil ‘Barquito de Papel’”, contó.

El momento más memorable del Míster Global 2023 fue cuando Ariosa salió a desfilar con un traje de tocororo que tenía la frase “Patria y Vida” pintada en su pecho. Según el modelo, su objetivo era dar voz a los que no pueden hablar en Cuba. “Durante este año de reinado quiero dar voz a los que no pueden hablar en Cuba”, enfatizó.

El modelo también habló sobre la reacción de su familia en Cuba. “Ellos siempre han sabido mi posición, esto no fue una salida del clóset político. No sé si tendré problemas para entrar a Cuba. Por el momento no está entre mis planes ir”, apuntó.

Además, el joven habló con Diario de Cuba sobre su carrera como actor y su preparación para el concurso. “Ya he hecho cinco películas en México y una serie en EE. UU. que se estrenará este año”, dijo.

Para participar en Míster Global 2023 tuvo que hacer algunos sacrificios, contó. “Fue todo un reto para mí. Estuve cuatro meses sin beber alcohol y comer dulces para mantener la forma física antes de la competición”, detalló.

Ariosa, quien vive en San Diego, California, espera aprovechar su visibilidad para seguir representando a la comunidad cubana y denunciar lo que sea necesario. “Yo estoy listo para continuar”, declaró el matancero.

El modelo cubano también habló sobre sus planes futuros. “Ahora se habla de ir a trabajar a Asia y Latinoamérica como modelo para promocionar la marca de Míster Global. Como actor, cuando tienes cierto nivel de exposición, se te abren muchas puertas”, aseguró.