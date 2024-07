MIAMI, Estados Unidos. – La última semana se viralizó un video transmitido en directo por el músico español Melendi en 2022, en el que habla sobre su relación con los cubanos y con la acogida que estos le dieron durante su primer concierto en Miami, a mediados de la década pasada.

“Tengo algo con Cuba yo. Hay algo ahí, no sé qué es. Siento algo ahí y yo creo que ellos [los cubanos] también sienten algo”, inicia el popular músico español. “Yo sabía que el papá de mi papá había nacido en Cuba, había vivido en Cuba y se había venido [para España]; y aquí tuvo a mi papá”, también contó.

En otro momento de su transmisión en directo, Melendi aseguró: “Allá donde voy la comunidad cubana me acoge y me quiere”. En ese sentido, contó la experiencia de su primer concierto en Miami, la ciudad que ha acogido históricamente al exilio de la Isla: “La primera vez que fui a Miami, flipé. Nunca había ido, pusimos a la venta The Fillmore pensando que no íbamos a vender ni una entrada, y a las tres semanas me llama el promotor y me dice ‘Hemos agotado The Fillmore’. Pero, qué coj…, ¿cómo vamos a agotar The Fillmore?”, reaccionó el músico.

Melendi también contó que la acogida de los cubanos comenzó desde el aeropuerto, cuando arribó a Miami. “Cuando llegué allí, ya en el aeropuerto, noté algo raro, noté que me paraba todo el mundo, y era la comunidad cubana”, dijo.

En otro momento de su directa, aseguró que “algún día” le gustaría visitar Cuba. “Me gustaría ir, pero, si soy honesto, me gustaría ir yo con mi mujer, con un amigo, de mochilero, y conocer Cuba a ver si siento algo. No me gustaría que se mediatizara, no me gustaría que se politizara. Me gustaría ir yo a ver qué siento. Y me encantaría ir a dar un concierto gratis para toda la gente de allí”, aseveró.

En 2023, durante otra gira que lo llevó a Miami, Melendi conversó con Diario Las Américas sobre su relación con la Isla. “Mi abuelo era cubano, de Camagüey, pero nunca lo conocí”, contó. “Mi papá nació en Asturias y yo también, pero yo crecí en una casa indiana. Allá se les llama así a las casas que se construyen iguales que las de Cuba, pero que las tenemos en el norte de España”, explicó.

Esa vez también confesó: “Llevo viniendo a Miami desde hace años. Y desde que pisé aquí, noté que algo pasaba con Cuba. En teoría no es tangible a los sentidos, sin embargo, es algo que está ahí”.

Ya en ese momento había estrenado el el tema Pan para Yolanda junto a la cantante cubana Aymée Nuviola. “Esta canción es una isla porque no está dentro de ningún proyecto. Surgió hace más de seis meses cuando vine a Miami a trabajar”, relató.

En cuanto al homenaje que hace la canción a Pablo Milanés, el cantautor español dijo a Diario Las Américas: “Tras el estreno, su mánager (el de Milanés) se puso en contacto con un amigo en común y me dijo que le había gustado mucho, y me dio las gracias. Y la verdad que cuando supe la noticia del fallecimiento, sentí algo pesado adentro, porque lo admiraba como artista”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.