CIUDAD DE MÉXICO, México.- Este jueves se ha viralizado la noticia de que llegó a Miami el cantante Jorge Junior, líder de la agrupación Los 4, y uno de los que más controversia ha generado por su tibia posición respecto a la censura en Cuba y su silencio ante violaciones de los derechos humanos en la Isla.

Los usuarios de redes sociales no han dejado de señalar la simpatía de Jorge Jr. con el régimen desde su llegada al “imperio” y ya ha sido objeto de críticas en los perfiles de Los 4.

Captura de Facebook: Los 4

Una foto junto a su primo, el reguetonero El Taiger, sirvió de pie forzado para que llovieran burlas a Jorge Jr., aludiendo a los rumores que lo califican como informante y aliado del régimen.

“Seguridad del estado en Miami”, escribió un internauta. “Hay reunión de la PNR en la calle 8”, anotó otro.

Algunos señalaban: “En este país sí hay democracia, porque permite que gente como esta entren al país” y hubo quien sarcásticamente puso: “Tras la huella”, como si se tratara de un actor del policíaco cubano producido por el MININT.

Y es que hace tres años trascendió en las redes sociales una foto del intérprete junto al dictador Fidel Castro.

La instantánea fue compartida en Facebook por el usuario El Yoyi y aprovechada posteriormente por Alexander Otaola en su programa Hola Ota-Ola!.

La foto lo mostraban a él y a los otros integrantes de Los 4 junto a Castro, aunque se compartió ampliamente una versión recortada que solo ponía la cara de Jorge Junior.

La imagen que desató las más disímiles críticas, se visibilizó en el contexto posterior a las protestas del 11 de julio de 2021, donde tantos cubanos salieron a las calles a reclamar sus derechos y fueron víctimas de una fuerte represión policila. Sobre la manifestación el cantante de Los 4 nunca se pronunció.

El nombre de Jorge Jr., además, volvió a resonar cuando a la de Fidel se sumó otra foto, junto a un General del Ministerio del Interior.

En esa ocasión, el propio intérprete cubano reconoció que durante su carrera se ha fotografiado con diferentes políticos, artistas y personalidades famosas del mundo.

También arremetió contra cubanos del exilio a quienes acusó de presionar a los artistas a alzar su voz.

Este año, desató controversia tras expresar su ambigüedad sobre la situación política en Cuba durante una entrevista con el youtuber cubano Papel Encara.

Cuando se le cuestionó directamente si consideraba que en Cuba existe una dictadura, la respuesta de Jorge Junior resultó incongruente. En un primer momento, intentó definir qué es una dictadura, argumentando que “dictador es aquel que se mantiene en el gobierno, que no hace una elección”; sin embargo, posteriormente se sumergió en divergencias sin tomar una postura clara. Finalmente, concluyó diciendo: “No hablo de lo que no sé”.

A pesar de reconocer que “hay muchos errores” y “cosas que no están bien hechas y bien pensadas por el gobierno”, Jorge Junior evitó etiquetar la situación como una dictadura. “Yo lo que sé es que en Cuba la jugada está apretada y no me da miedo a decirlo en la esquina… Yo lo que no hablo de lo que no sé. Lo que sí sé es que hay muchos errores, hay muchas cosas que no están bien hechas ni bien pensadas por el gobierno que están afectando al pueblo”, dijo.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.