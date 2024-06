MADRID, España.- La niña cubana Dayana Riverón, que sigue deslumbrando en el concurso La Voz Kids España, este sábado consiguió el pase directo a las semifinales del programa. Su coach David Bisbal, y el asesor Álvaro Soler, la eligieron junto a la pequeña Alira Moya para avanzar a La Gran Semifinal.

“Tiene una voz muy diferente al resto de los participantes”, destacó Bisbal durante los Asaltos, y prefirió enviarla directamente a la próxima fase de la competencia. No se arriesgó a ponerla en la “zona de peligro”, donde podía ser robada por el resto de los coaches: Rosario Flores, Melendi y Lola Índigo.

Antes de subir al escenario, aunque dijo estar nerviosa, la joven aseguró que seguiría los consejos del cantante español y se enfocaría en disfrutar de la actuación, dejando “fuera la presión y las inseguridades”.

Dayana interpretó el tema “Te esperaba” de Carlos Rivera, el mismo con el que impresionó a todos en las Audiciones a Ciegas. Tras su actuación, Rosario Flores expresó: “Cada vez que la he visto y ha empezado a cantar, me sobresalto. Y digo ‘qué voz’. Llevas muy bien el tiempo, no desafinas nada. Es evidente que esta niña tiene una voz súper especial”. Melendi, quien había luchado por tenerla en su equipo durante las Audiciones a Ciegas, comentó: “Tienes una voz aquí con muchas posibilidades de llegar a la final, sino de ganar La Voz”.

En el programa anterior, durante la fase de La Gran Batalla, Dayana brilló al interpretar una versión flamenca del bolero “Mía” de Armando Manzanero, junto a sus compañeros de equipo Iván, Esther y Juan. Bisbal se decantó por Dayana no solo por su gran voz, sino también por “su precisión”, a pesar de que nunca había cantado flamenco. Los elogios no se hicieron esperar y los coaches no escatimaron en halagos: “Lo de Dayana es que te despeina”, “es increíble”, “es una barbaridad”.

Antes de subir al escenario para las batallas, Dayana había destacado la diversidad de talentos en su equipo: “Cada uno tiene una personalidad en la música completamente diferente, pero cuando este tipo de voces se juntan pues queda increíble”. Además, dio ánimo a sus compañeros: “Como somos un equipo no hay que tener preocupaciones porque vamos a estar para cubrirnos y tratar de que la actuación salga lo mejor posible”.

Dayana Riverón, de 15 años y residente en Las Palmas con su familia, causó sensación desde su primera aparición en el show. Su voz provocó que Melendi y Bisbal disputaran que la niña estuviera en su equipo. “Me encanta tu voz, me encanta tu control, creo que es una de las mejores voces de la noche”, le dijo Melendi. Bisbal, por su parte, elogió su vibrato, colocación y color de voz. La joven, emocionada, eligió finalmente a Bisbal.

