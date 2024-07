SAN LUIS POTOSÍ, México.- Bob Newhart, ícono de la comedia estadounidense, ha fallecido a los 94 años en Los Ángeles, según confirmó su publicista, Jerry Digney.

Según confirmó el representante a la revista Variety, la estrella murió tras una lucha contra una serie de enfermedades.

Newhart es conocido sobre todo por programas como Newhart y The Bob Newhart Show, pero ha aparecido en una larga lista de proyectos a lo largo de los últimos 50 años.

Merecedor de un Emmy, un Globo de Oro y tres Grammy, figuró en la escena de la comedia con papeles en películas como Hot Millions y Catch-22, pero no fue hasta The Bob Newhart Show cuando el público pudo disfrutar de su humor seco y su ingenio.

Newhart también era conocido por el público más joven como Papá Elfo en el clásico navideño de 2003 Elf.

También han trascendido en la historia del cine estadounidense sus papeles de Sid en Legally Blonde 2 o Lou Sherman en Horrible Bosses, pero más recientemente ha hecho apariciones en The Big Bang Theory y Young Sheldon.

Además de su presencia en la pantalla en películas y series desde los años 60, Newhart ha participado en proyectos de animación como Los Simpson, The Rescuers y The Rescuers Down Under.

A partir de 1960, cuando sus grabaciones de monólogos cómicos se convirtieron en éxitos de ventas, Newhart marcó el comienzo de un nuevo estilo de comedia que se basaba en la observación y la psicología.

Su trabajo abrió la puerta a cómicos posteriores como Steve Martin. Tanto por su tono inexpresivo y tartamudo como por su temática, Newhart pudor llegar a un amplio público dentro y fuera de Estados Unidos.

