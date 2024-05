CIUDAD DE MÉXICO, México.- El hermano menor del actor Jencarlos Canela le ha puesto sabor cubano a una divertida serie que se estrenó en AppleTV.

Palm Royale es una miniserie de comedia basada en la novela de 2018, Mr. & Mrs. American Pie de Juliet McDaniel. La serie se centra en un grupo rico y exclusivo de Palm Springs a finales de la década de 1960 mientras persiguen un lugar en el grupo más exclusivo de la ciudad.

En el programa, que cuenta con actores talentosos y la participación del cantante Ricky Martin, también está Jason Canela, hermano menor del talentoso actor cubano Jencarlos Canela.

En la serie, Canela interpreta a un instructor de tenis cubano que trabaja junto al mesero Robert, interpretado por Ricky Martin. “¡Fue un gustazo trabajar con Ricky, es una persona que transmite luz y la mejor energía en el set!”, dijo Canela, según refirió El Nuevo Herald.

En esta producción, el cubano encarna un personaje metido en enredos amorosos, pues acapara la atención de mujeres del club donde entrena.

Palm Royale “ha sido una experiencia fabulosa”, dijo el actor cubanoamericano.

El joven, de 32 años, ha participado en novelas como ¿Dónde está Elisa?, Cosita linda y The Young anda the Restless pero ahora Hollywood le abre las puertas en producciones como Pitch, Always Be My Maybe y Palm Royale.

“Para mí la actuación siempre fue una prioridad. Empecé haciendo teatro en la escuela a los 10 años en la obra ‘Los niños y la mata’… y yo era la mata”, comentó a El Nuevo Herald.

Palm Royale cuenta con la producción ejecutiva de Kristen Wiig y Laura Dern, quienes también actúan en la serie. El proyecto fue creado por Abe Sylvia y dirigido por Claire Scanlon, Tate Taylor, Stephanie Laing y Abe Sylvia.

Canela nació en Miami, Florida, y sus son los cubanos Lisette y Heriberto Canela​. Tiene tres hermanos mayores, incluido el actor y cantante Jencarlos Canela.

Jason estudió actuación en The Lee Strasberg Theatre & Film Institute en Nueva York y ha emprendido una exitosa carrera desde entonces.

