Dentro del refranero cubano hay uno en particular que se ha legado de generación en generación para referirse a alguien que vive muy bien, con lujos y sin preocuparse por opiniones ajenas.

“Vivir como Carmelina” encierra toda una filosofía de vida que a no pocos les gustaría seguir, pero que a diferencia de la mujer que inspiró la frase, no pueden por falta de recursos.

Entonces, ¿quién fue Carmelina?

Las fuentes históricas consultadas refieren que este personaje fue real y provenía de una de las familias más ricas de Cuba.

Carmelina Arechabala, nieta del español Don José Arechabala, nació en Cárdenas, Matanzas. Su familia había construido un imperio gracias a sus múltiples negocios, sobre todo en la industria del ron.

Esa fortuna permitió que ella tuviese cuanto quería: joyas, populosas fiestas,vestidos, viajes. No había límites. A eso hay que agregarle que la joven se casó con un pariente (era costumbre en la familia casarse entre ellos). Esa “tradición”, al estilo de la nobleza europea, no era bien vista en una ciudad pequeña por lo que se ganaron varias críticas. Sin embargo, a Carmelina no parecía afectarle, como se dice en el argot cubano a ella “ le resbalaba”. De ahí una de las interpretaciones del refrán.

¿Cuán ricos era los Arechabala?

Antes de que triunfara la revolución y se lo quitaran todo, Arechabala S.A., tenían oficinas en Cárdenas y en la Plaza de la Catedral de La Habana. Según recoge Guillermo Jiménez en su libro”Los propietarios de Cuba”. Ellos poseían un gran complejo fabril con plantas de confituras, levadura y sirope; almacenes de azúcar, terminal marítima, astilleros y otras producciones derivadas del azúcar.

Pero ahí no acaba el imperio. También eran propietarios del central azucarero Progreso y corredores de azúcar en el mercado mundial. Poseían, “la cuarta refinería del país y la oncena destilería y una fábrica de licores”. Precisamente sus bebidas alcohólicas eran “la ·joya de la corona” Producían anís, aguardiente, crema y ginebra de la marca Arechabala. Coñac marcas Relicario y Tres Arbolitos. Por otro lado representaba en Cuba el whisky Chivas Regal, entre otras bebidas. Hay que agregar que el famoso ron Havana Club era una marca de ellos.

