MIAMI, Estados Unidos. – Las cantantes Gloria Estefan, Dolly Parton, Cyndi Lauper, Debbie Harry y Belinda Carlisle se unieron para interpretar “Gonna Be You” (Vas a ser tú), el tema de la película 80 for Brady, informó el medio Entertainment Weekly.

La cantautora Diane Warren, autora del tema, dijo a esa publicación que quiso escribir una canción que celebrara la profunda amistad del grupo de mujeres en que está inspirada la película.

“Dado que el número 80 estaba en el título de la película, se me ocurrió una idea loca: ¿por qué no hacer que algunas de las cantantes más icónicas de los 80, que aún son increíbles y siempre lo serán, canten el tema?”, contó.

“Todas a las que me acerqué dijeron que sí y estaban tan emocionadas como yo”, continuó Warren.

La película 80 for Brady, que está inspirada en hechos reales, detalla un viaje realizado por cuatro mejores amigas, interpretadas por Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno y Sally Field, para asistir al Super Bowl de 2017.

Recientemente trascendió que Gloria Estefan sería incluida en el Salón de la Fama de los Compositores, convirtiéndose así en la primera artista latina en formar parte de esa selecta lista.

Un reporte de la agencia Associated Press (AP) señala que Estefan será exaltada de forma oficial junto a otras seis ilustres personalidades de la música en una gala que tendrá lugar el próximo 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis, en Nueva York.

Acompañarán a la cubana la cantante nigeriana nacionalizada británica Sade, el cantante y guitarrista británico Jeff Lynne, y cuatro artistas estadounidense: el rapero y productor Snoop Dogg, el compositor Glen Ballard, el cantante y productor Teddy Riley, y la compositora de country Liz Rose.

Gloria Estefan marcó una época en la música durante las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, siendo una de las primeras artistas latinas en insertarse en el mercado estadounidense y en ubicar sus canciones en las grandes listas de éxitos a nivel mundial.

Entre sus temas más exitosos estuvieron Rhythm Is Gonna Get You, 1-2-3, Don’t Wanna Lose You, Get On Your Feet, Here We Are, Coming Out of the Dark, Bad Boy, Oye!, Party Time, entre otros.

