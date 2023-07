MIAMI, Estados Unidos. – La actriz estadounidense de origen cubano Gina Torres se ha convertido en un reconocido rostro en Hollywood, especialmente por sus papeles en series de ciencia ficción y fantasía. Gina, nacida en Nueva York en 1969 e hija menor de un matrimonio de inmigrantes cubanos, ha logrado una carrera exitosa en la industria del entretenimiento.

Siendo muy joven inició su vida artística como cantante de coro gospel, donde destacó por su voz de mezzo soprano entrenada en ópera y jazz. Su transición a la actuación tuvo lugar a principios de los años 90, y desde entonces ha demostrado su versatilidad en una variedad de roles. Es especialmente recordada por sus actuaciones en Hercules: The Legendary Journeys, Xena: la princesa guerrera, Angel, Alias y Firefly.

A la par de sus notables éxitos en la pequeña pantalla, Torres también ha tenido un notable recorrido en el cine, donde debutó en 1996 con la comedia romántica Mil ramos de rosas. Ese mismo año, trabajó con Sarah Jessica Parker en La esencia del fuego. Pero su papel más memorable en la gran pantalla fue el de Cas en Matrix reloaded y su secuela Matrix revolutions.

Actualmente, Gina Torres interpreta a Dorothy Rand, la directora de un campamento para adolescentes con sobrepeso, en la comedia de ABC Family, Huge.

A pesar de su apretada agenda, Torres se ha tomado el tiempo para hablar sobre la representación de los hispanos en Hollywood. Según la actriz, los hispanos están viviendo un momento determinante que necesita ser reflejado en el cine y la televisión. Ella cree que ahora es el momento para contar sus historias, y que hacerlo cambiará la percepción sobre ellos en Estados Unidos.

Aunque Hollywood ha comenzado a notar el creciente poder económico de los hispanos, Torres sostiene que es crucial que los latinos lideren el movimiento y tomen el control de sus propias historias.

En disímiles entrevistas, Torres se ha enorgullecido de su herencia latina y de cómo la ha ayudado a lo largo de su carrera. “Las oportunidades no son iguales a las que tienen las actrices angloamericanas. Pero desde mi punto de vista ser latina me ha ayudado por la forma en que me criaron mis padres, con mucho orgullo, con una alta autoestima y con base en la realidad. Mi fuerza es la fuerza que he visto en ellos”, afirma la actriz.

Asimismo, Torres se ha mantenido al tanto de la convulsa situación de la Isla, donde nacieron sus padres. En julio de 2021, tras las históricas protestas conocidas como 11J, la actriz envió un mensaje de apoyo al pueblo cubano.

A través de su perfil de Instagram, la artista compartió una imagen en la que se leía “SOS Cuba” junto a la etiqueta #MiCubaDuele.

Además, escribió: “Después de décadas de opresión y atrocidades, el hermoso y resistente pueblo de Cuba está usando sus voces, cuerpos y poder para luchar contra un régimen corrupto que los ha dejado sin acceso a las necesidades y derechos humanos básicos. ¡Estoy contigo! Somos guerreros”.