MIAMI, Estados Unidos. – El próximo 15 de septiembre, en Miami, se celebrará el concurso Miss Cuba, del cual saldrá la representante de la Isla para la gala Miss Universo 2024. Esta es la primera vez en más de seis décadas que una cubana participará en el certamen. De hecho, la última representante cubana fue la reconocida actriz Flora Lauten, en 1960.

En recientes declaraciones a Martí Noticias, Lauten contó: “A los 18 años, mi madre me preguntó ‘¿Pelusa —porque así me decían cariñosamente en mi casa—, ¿tú quieres participar en el concurso de Miss Cuba? Porque yo creo, aunque soy tu madre, que no solo eres bonita, sino que también eres sensible e inteligente”, recordó Lauten.

A pesar de su timidez, Lauten aceptó el desafío. “Yo lo pensé un poco inesperadamente, le dije a mamá que sí. Participé en el concurso de Miss Cuba, y luego también en el de Miss Universo. Aquí en Miami descubrí que el reto y la aventura eran más fuertes que la pena y el miedo que siempre me habían acompañado”, confesó.

La novena edición de Miss Universo, celebrada en el Auditorio de Miami Beach el 9 de julio de 1960, reunió a 43 mujeres de todo el mundo.

“Conocí en los dos concursos a mujeres muy interesantes de diferentes países, y con distintos orígenes, tenían habilidades muchas de ellas artísticas, aunque estudiaban diferentes carreras, pero una cosa que siempre las unía era el espíritu altruista, una cosa muy bonita por defender las causas justas”, rememoró Lauten.

Miss Universo 1960 fue ganado por la estadounidense Linda Bement.

“En 1960, cuando me preguntaron mi consejo para las concursantes ―también contó Lauten a Martí Noticias―, dije algo que todavía considero relevante hoy. No se centren tanto en el espejo. Miren hacia dentro y trabajen para ser mejores seres humanos siempre”.

Este año, el concurso Miss Cuba se celebrará nuevamente en Miami, donde se seleccionará a la representante de la Isla para Miss Universo 2024, que se llevará a cabo en México. Según los organizadores, en el concurso solo participan mujeres cubanas exiliadas en EE.UU. u otros países o de ascendencia cubana.

Hasta ahora, 95 mujeres están compitiendo en las evaluaciones previas a la selección de las 25 finalistas que participarán en la velada final.

