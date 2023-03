LA HABANA, Cuba. – Aunque muchos fanáticos creen que la banda de grunge Nirvana realizó su última presentación en el MTV Unplugged, de 1993, lo cierto es que ocurrió en Munich, Alemania. Aquella noche del 1ro. de marzo de 1994 fue la última vez que Kurt Cobain, visiblemente triste y deprimido, cantó para sus miles de seguidores.

El show formaba parte de la gira promocional del álbum In Utero por Europa, que llevó a la mítica banda a escenarios de España, Portugal y Francia; pero en Alemania las cosas se complicaron de súbito. Varios periodistas y críticos dirían después que aquel accidentado concierto emitió claras señales de lo que ocurriría un año después.

Las molestias en la garganta que sufría Kurt Cobain se habían vuelto más frecuentes y en Munich empeoraron al punto de que el vocalista no pudo asistir a la prueba de sonido. Para entonces, el deterioro físico del enfant terrible del grunge era evidente, pero ninguna recomendación médica pudo disuadirlo de realizar la gira.

Nirvana tocó en una nave del antiguo aeropuerto de Munich con capacidad para cerca de 3000 personas. Fue una presentación catastrófica, con fallas en el sistema de sonido y un corte de electricidad que los obligó a tocar dos veces el tema “Come as you are”, y acortar “Smells like teen spirits”, ambos incluidos en el fonograma de culto, Nevermind (1991). La voz de Kurt Cobain estaba hecha jirones y su conciencia muy lejos de allí.

Después de ese concierto la gira fue cancelada, dejando para el olvido la última canción interpretada en vivo por el ídolo de Seattle: “Heart-Shaped Box”, en la cual no pudo alcanzar las notas agudas y su garganta quedó severamente afectada.

Cobain tuvo que volar a Roma, donde fue hospitalizado por una sobredosis accidental; aunque varias fuentes aseguran que fue un intento de suicidio. El conteo regresivo se aceleraba para una banda que no había podido igualar, con su nuevo disco, el éxito apabullante de Nevermind. El público perdía interés y Kurt Cobain se hundía cada vez más en la depresión. Apenas un mes después de aquel descalabro musical, el 5 de abril de 1994, la leyenda del rock se suicidó de un balazo. Tenía solo 27 años.