MIAMI, Estados Unidos. – Miami, la ciudad del sol y las playas que el exilio cubano ayudó a edificar, ha sido siempre un epicentro de la música y la cultura. Su diversidad y energía han inspirado a artistas de diferentes géneros a lo largo de los años, incluidos cantantes de música country, raperos y reguetoneros, entre muchos otros. Aquí te presentamos una lista de canciones icónicas (no exhaustiva, por supuesto) que fueron inspiradas en Miami o aluden a la ciudad:

“Miami” – Will Smith

En una de las canciones más emblemáticas de los años 90, Will Smith invita a disfrutar del sol, la playa y la fiesta que caracteriza a Miami.

“Otra Noche en Miami” – Bad Bunny

Bad Bunny nos lleva en un viaje nocturno por Miami en este tema de reguetón, en el que relata sus experiencias y aventuras en la ciudad. La canción destaca el ambiente festivo y la vida nocturna de Miami.

“Miami 2017 (Seen the Lights Go Out on Broadway)” – Billy Joel

Con su hermoso tema, Billy Joel nos transporta a un pasado oscuro, que termina cuando llega al sur de Florida. La melodía pegajosa del tema lo convierte en un favorito de todos los tiempos.

“Miami” – Kali Uchis ft. BIA

Kali Uchis, junto con la rapera BIA, nos presenta una canción que evoca la vida en Miami y la determinación de encontrar el éxito en la ciudad. Su estilo seductor y sus letras en inglés y español hacen que este tema sea perfecto para disfrutar del ambiente multicultural de la urbe.

“Only in Miami” – Bette Midler

Bette Midler presenta una balada nostálgica que refleja la belleza y la singularidad de Miami, una ciudad que no se puede comparar con ninguna otra.

“Miami, My Amy” – Keith Whitley

Esta balada country de Keith Whitley es una emotiva declaración de amor hacia una mujer llamada Amy, que vive en Miami.

“Move to Miami” – Enrique Iglesias ft. Pitbull

Enrique Iglesias y Pitbull se unen en este tema pop bailable que invita a una chica a mudarse a Miami para disfrutar del estilo de vida y la diversión que ofrece la ciudad. La canción combina los ritmos latinos con el estilo pop, característico de ambos artistas.

“Háblame de Miami” – Gente de Zona

Gente de Zona nos presenta una canción que evoca la vida en Miami y la añoranza de la ciudad. Su estilo, que combina ritmos cubanos con reguetón, nos muestra la riqueza cultural y el ambiente festivo de la urbe.

“Moon Over Miami” – Ray Charles

Ray Charles nos regala una serenata romántica bajo la luna de Miami con este clásico atemporal.

“Miami” – Wisin & Yandel ft. Jennifer López

Wisin & Yandel y Jennifer López unen fuerzas en este tema que celebra la energía y el estilo de vida de Miami. La canción fusiona el reguetón con el estilo pop de JLo, creando un tema perfecto para disfrutar del ambiente festivo de la ciudad.