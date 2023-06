MIAMI, Estados Unidos. – La abogada de origen latino ―en específico cubano y colombiano― Camille Vásquez ha cobrado fama por representar a varios nombres notables en Hollywood. Sin embargo, no es solo su talento en el tribunal lo que la distingue, sino también el hecho de que solo hay un dos por ciento de mujeres latinas en Estados Unidos que ejerzan la abogacía profesionalmente.

Vásquez, nacida el 6 de julio de 1984 en San Francisco, California, es hija de padre colombiano, Leonel Vásquez, y madre cubana, María Marilia Puentes. En 2006, se graduó con honores en Derecho de la Universidad del Sur de California y en 2010 se doctoró en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho de Southwestern en Los Ángeles.

Desde entonces, ha establecido una reputación notable como abogada de alto perfil, trabajando para Brown Rudnick LLP en el condado de Orange, California. Con una destacada trayectoria en desarrollar estrategias defensivas y ofensivas para clientes privados, ha representado a estrellas como Jennifer Lopez, Ben Affleck, y Leonardo DiCaprio. Pero fue su intervención en el mediático juicio de Johnny Depp y Amber Heard la que disparó su fama, inspirando a otras jóvenes latinas a entrar en el mundo de las leyes y ganándose una legión de seguidores en redes sociales.

Vásquez logró un triunfo para Depp en un juicio que acaparó la atención internacional. Su alegato final “Devuélvanle la vida a Johnny Depp” quedó grabado en la memoria de muchos y fue confirmado por el propio actor cuando afirmó que el jurado le había devuelto su vida.

Ahora, la abogada de origen cubano y colombiano se prepara para representar a la cantante mexicana Gloria Trevi, quien enfrenta una nueva demanda de abuso y explotación de dos niñas en la década de 1990 en Los Ángeles. Trevi ha negado firmemente las acusaciones, declarando que es víctima de acusaciones falsas y que espera “obtener justicia en este caso”.

Vásquez, conocida por su habilidad para manejar los problemas de reputación y crisis de comunicaciones, se dispone a emprender el nuevo desafío en su carrera profesional.

Entrevistada en exclusiva por la cadena NBC, Vásquez contó cómo llegó el caso de Trevi a sus manos y por qué lo aceptó. “No pude decirle no a defenderla”, dijo en español la joven abogada.

En la misma entrevista aseguró que antes de la llegada del caso a sus manos no conocía a Trevi. “Mis padres sí, claro que la conocen. Mi mamá es de Cuba, mi papá es colombiano. Entonces, cuando les dije que me llamó, ellos dos, muy impresionados, me dijeron ‘Oh, Gloria Trevi, ella es muy conocida en Latinoamérica’”, contó Vásquez.