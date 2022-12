MIAMI, Estados Unidos. – La joven cubana Betsy Remedios, natural de Holguín, recientemente se ganó el elogio del jurado y el público en el popular concurso Got Talent, de la Televisión Española.

En Cuba, Remedios estudió en el Instituto Superior de Arte (ISA) y llegó a interpretar papeles protagónicos en el teatro lírico Rodrigo Prats. Sin embargo, por la grave situación de la Isla, decidió emigrar a España, adonde llegó desde Rusia como muchos otros cubanos: cruzando fronteras.

En el momento de su presentación en Got Talent, trabajaba en un supermercado y cuidaba a una anciana. Según dijo a Diario de Cuba, había perdido sus sueños de cantar otra vez.

“A mí esta oportunidad me está cambiando la vida. Yo estaba en un precipicio, resignada a no cantar más. Llegué con 32 años y es muy difícil empezar de cero en un país extranjero. Yo estaba en la casa y mis amigos me embullaron. Después de pensarlo mucho, me presenté a las audiciones. El primer casting presencial fue abrumador, estuvimos más de 10 horas esperando, éramos muchos, gente del mundo entero”, contó al medio independiente.

“Temblaba completa cuando debuté cantando ‘Memory’ del musical Cats. La letra en español fue una versión que me venía como anillo al dedo, porque era todo lo que yo estaba sintiendo y viviendo en ese momento”, dijo.

Remedios logró salir de Cuba hacia Rusia apenas en agosto pasado. “Llegué a Rusia en agosto y allí estuve dos meses buscando qué camino coger, lo que tenía claro es que debía salir adelante. Pasé por Serbia, me asaltaron, andaba sola a altas horas de la madrugada, me rescataron dos señores de Kosovo, que fueron ángeles enviados, con los que todavía mantengo contacto”, rememoró.

Tras dejar Serbia, atravesó Macedonia y Grecia, donde tuvo que permanecer en un campo de refugiados. “Yo no iba a pedir asilo en Grecia, constantemente en el campamento nos decían que nos iban a deportar vía Turquía. Allí el tiempo no pasaba, hasta que en mi sexto intento logré salir y llegar a España, en donde pedí asilo”.

