MIAMI, Estados Unidos. – La actriz cubana Ana de Armas hizo su debut en el programa de humor estadounidense Saturday Night Live (SNL) el pasado 15 de abril. La artista de 34 años, nominada al Óscar por su interpretación de Marilyn Monroe en la película Blonde, fue una de las presentadoras de la noche junto con la cantante colombiana Karol G.

Durante su monólogo inicial en el programa, Ana de Armas habló en inglés y en español sobre sus inicios como actriz en Estados Unidos. “He tenido un año increíble, estoy muy feliz de estar aquí, presentando el programa de esta noche”, inició su monólogo la actriz cubana. “Hablo inglés”, dijo enseguida en la lengua de Shakespeare.

“Ahora hablo inglés, pero no lo hablaba cuando llegué a Estados Unidos. Yo nací en Cuba y vine a Estados Unidos cuando tenía 26 años. Y aprendí inglés de la forma en que todos los que vienen a este país lo hacen: viendo Friends. ¿Quién hubiera pensado que el mejor tutor de inglés sería Chandler Bing?”, bromeó la actriz. “Es decir, mírenme ahora: ¿Podría ser mejor en inglés?”, continuó.

La broma fue elogiada porque, según los televidentes y críticos, aludía a las críticas recibidas por la actriz debido a su acento en Blonde.

De Armas también recordó algunos momentos difíciles al principio de su carrera en Estados Unidos, cuando no siempre entendía lo que tenía que decir en los guiones. No obstante, a pesar de los obstáculos, la actriz logró triunfar en Hollywood. En su monólogo, además, anunció que en tres semanas se convertirá oficialmente en ciudadana estadounidense. “Estoy orgullosa de convertirme en ciudadana porque cuando me mudé aquí, todo el mundo fue muy acogedor”, afirmó.

La actriz también compartió una divertida anécdota con el famoso actor Robert De Niro, con quien trabajó en la película Hands of Stone en 2016. Según contó la cubana, De Niro le pidió el teléfono de su familia en la Isla para visitarla cuando viajara a Cuba. “Un día, de repente, me llamó mi padre, histérico, para decirme que Robert De Niro había pasado por su trabajo”, recordó la actriz.

De Armas participó en varios sketches del programa. En uno de ellos, donde aludió constantemente a su origen cubano, compartió escenario con la cantante Karol G y el comediante cubanoamericano Marcello Hernández.

Aunque la participación de Ana de Armas en SNL fue criticada en España por la omisión del país en el monólogo sobre sus inicios en Estados Unidos, la actuación de la actriz fue muy bien recibida por el público estadounidense, que aplaudió su sentido del humor y su talento interpretativo.

