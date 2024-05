MIAMI, Estados Unidos. – La estelar cantante británica Adele aseguró el pasado fin de semana, durante una de sus presentaciones en Las Vegas, que había viajado a Cuba a la edad de 12 años.

La revelación la hizo cuando se encontró con un par de cubanos en su Weekends Residency, en Las Vegas.

La cantante británica, además, aceptó el pedido de la joven cubana Mónica Betancourt y reveló el sexo de su futuro bebé. Después de leer el cartel “Adele, please would you do our gender reveal?” (Adele, ¿podrías hacer nuestra revelación de género, por favor?, la cantante bajó y se reunió con la joven de la Isla.

Inmediatamente llamó a la pareja de la joven, que se encontraba entre el público; tomó el documento que le entregaron y reveló que ambos tendrían una niña.

El momento ha trascendido en redes sociales, donde los cubanos han celebrado la “suerte” de la pareja y han expresado su orgullo por que la cantante británica visitara la mayor de las Antillas, aun cuando fuera una niña entonces.

Adele Laurie Blue Adkins, conocida mundialmente como Adele, es una de las cantantes más influyentes y exitosas de la música contemporánea. Nacida en Tottenham, Londres, el 5 de mayo de 1988, mostró un talento excepcional para la música desde temprana edad. Su poderosa voz y su capacidad para transmitir emociones profundas a través de los temas que interpreta la han convertido en un ícono de la industria musical.

Adele saltó a la fama con su álbum debut 19 en 2008, el cual fue un éxito comercial y de crítica. Con canciones como Chasing Pavements y Hometown Glory, el álbum estableció su reputación como una artista con una voz única y una habilidad innata para la composición. Este primer trabajo le valió el premio BRIT Critics’ Choice y un Grammy a Mejor Artista Revelación.

Sin embargo, fue su segundo álbum, 21, lanzado en 2011, el que la catapultó al estrellato mundial. Con éxitos como Rolling in the Deep, Someone Like You y Set Fire to the Rain, el disco se convirtió en uno de los más vendidos de todos los tiempos. Adele ganó seis premios Grammy en una sola noche, incluyendo Álbum del Año, lo que la consolidó como una de las grandes voces de su generación.

La cantante continuó su racha de éxitos con el lanzamiento de 25 en 2015. Este álbum, que incluye el exitoso sencillo Hello, rompió récords de ventas y reafirmó su posición en la cima de la industria musical.

A lo largo de su carrera, Adele ha sido reconocida no solo por su talento vocal, sino también por su autenticidad y su habilidad para conectar con su audiencia. Sus canciones, que a menudo tratan temas de amor, pérdida y autodescubrimiento, resuenan profundamente con millones de personas alrededor del mundo.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.