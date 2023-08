MIAMI, Estados Unidos. – La actriz cubana Giselle Lominchar, durante una entrevista con Diario de Cuba, compartió detalles sobre su vida en España y cómo equilibra su faceta como madre con sus proyectos profesionales. En un ambiente relajado, Lominchar relató su experiencia de vida en Málaga y sus aspiraciones de trasladarse a Madrid.

“Vine por varias razones”, comenzó la actriz. “Había estado en España en 2017 y supe que en algún momento iba a vivir aquí. Vine porque estaba embarazada y quería hacer la familia aquí. Además, sentía que había llegado a un tope en Cuba en cuanto a mi carrera, así que necesitaba abrirme y explorar nuevas oportunidades”, explicó.

En medio de los retos que implica ser madre por primera vez, Lominchar sigue enfocada en sus metas profesionales. “Aunque es una etapa muy linda, es demandante. Siento que necesito un espacio mío, artístico, profesional, que estoy añorando muchísimo. No significa que no me quiera dedicar a la maternidad, sino que también tengo mis deseos profesionales”.

La joven cubana ha encontrado en España oportunidades inesperadas, apuntó. “Se me abrieron las puertas cuando menos lo imaginaba, con colaboraciones en temáticas de niños y sesiones de fotos. Sientes que estás haciendo algo creativo y avanzando. Y eso demuestra que uno no debe hacer caso a las predisposiciones que existen sobre los inmigrantes, porque cada uno tiene su energía y experiencia”.

La actriz promociona actualmente su corto #Habanalike, financiado por el Fondo de Fomento del Cine Cubano. Se trata de una historia que se adentra en la vida de jóvenes habaneros y su lucha entre la realidad y el mundo virtual.

Paralelamente, Lominchar trabaja en un guion sobre maternidad, inspirado en parte por su experiencia con su hijo Pau. En este momento, busca financiamiento con una productora para llevar este proyecto al siguiente nivel.

En relación con la diáspora cubana, la joven reflexiona sobre las tensiones políticas: “Nos hace daño formar bandos entre los cubanos de diferentes lugares. No podemos caer en la presión de adoptar posturas políticas. Debemos unirnos y enfocarnos en lo que realmente importa”.