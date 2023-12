AREQUIPA, Perú. – El actor Paco León, quien dio vida al hilarante Luisma en la serie española Aída, reconoció el impacto de su personaje y la comedia televisiva en el público cubano, tanto dentro como fuera de la Isla.

En declaraciones ofrecidas a La Voz de América el artista admitió que todavía se sorprende al caminar por las calles de Miami, donde muchas personas, “sobre todo cubanos”, lo detienen para hablarle o pedirle una foto.

“Hay familias enteras que consumen diariamente un capítulo de la serie Aída y el Luisma yo creo que ahí caló hondo”, señala León, quien al respecto reconoció el papel del Paquete Semanal en la Isla.

“Ya no me pilla de sorpresa porque yo he estado en Cuba también y es bien heavy (fuerte). Aquí (Miami) depende de las zonas también”, resaltó el actor español.

El pasado noviembre, al terminar su visita al sur de Florida, Paco León mando un emotivo mensaje a sus seguidores cubanos en Instagram.

“Se acabó Miami, ya de vuelta a Madrid. Es increíble la cantidad de gente que ha visto aquí Aída y lo que quieren a Luisma. Yo también los quiero mucho”, agradeció.

Aída se destacó como una de las teleseries de comedia más exitosas en la televisión española. Emitida entre 2005 y 2014, la serie se convirtió en un referente del humor televisivo y ganó el corazón de millones de espectadores, incluyendo los de Cuba.

La trama se desarrolla en el ficticio barrio obrero de Esperanza Sur, donde Aída García, interpretada por Carmen Machi, es la protagonista.

Aída es una mujer fuerte y divertida que lucha por sacar adelante a su familia en situaciones cómicas y a menudo caóticas. El elenco diverso y lleno de carismáticos personajes, como Luisma, Mauricio Colmenero y Chema, contribuyó al éxito de la serie.

La vida cotidiana de Aída estuvo marcada por situaciones humorísticas y enredos. La teleserie exploró temas como las relaciones familiares, el amor, el trabajo y la convivencia en un barrio pintoresco. La obra abordó estos temas con un enfoque cómico y a menudo irreverente, ganándose la ovación de audiencias y críticos.

