SAN LUIS POTOSÍ, México.- Chance Perdomo, protagonista de Chilling Adventures of Sabrina y Gen V, murió a los 27 años en un trágico accidente de moto, según informaron sus representantes a The Hollywood Reporter en un comunicado.

“Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron percibidos por todos los que le conocieron, y su calidez perdurará en aquellos a los que más quería”, declaró el comunicado de sus representantes. “Pedimos por favor que se respete el deseo de privacidad de la familia mientras lloran la pérdida de su querido hijo y hermano”.

Recientemente, Perdomo protagonizó el spinoff de The Boys, Gen V, en el que asumió el papel de Andre Anderson, un popular estudiante de la Universidad de Godolkin capaz de manipular cosas magnéticamente.

“No terminamos de hacernos a la idea. Para los que le conocimos y trabajamos con él, Chance era siempre encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza, un artista increíblemente talentoso y, sobre todo, una persona muy amable y encantadora. Incluso escribir sobre él en pasado no tiene sentido. Lo sentimos mucho por la familia de Chance, y lloramos la pérdida de nuestro amigo y colega. Abracen a sus seres queridos esta noche”, agregó la nota.

Chance Perdomo nació el 19 de octubre de 1996 en Los Ángeles, pero se crió en Southampton, Inglaterra, tras mudarse allí con su madre. Aunque inicialmente pretendía estudiar Derecho, decidió dedicarse a la actuación.

Se trasladó a Londres, donde ingresó en el National Youth Theatre y más tarde se formó en la Identity School of Acting.

Su primer papel importante lo supuso Las escalofriantes aventuras de Sabrina, donde interpretó al brujo pansexual Ambrose Spellman. “[Hice] algunas autocintas, y me dieron bastantes vueltas y no tenía ni idea de lo cerca que estaba”, dijo el actor. “Me tenían en mente, y no tenía ni idea hasta que más tarde Roberto me dijo: ‘Hermano, ¿sabes lo cerca que estuviste? … Casi fuiste tú'”.

Perdomo, la estrella de Gen V tuvo un papel recurrente en la serie de películas After, interpretando a Landon Gibson. También hizo apariciones en Midsomer Murders, Killed by My Debt, una película para televisión basada en la historia real de un joven mensajero que muere por suicidio después de que dos multas de tráfico se convirtieran en una deuda aplastante. Por esa actuación recibió una nominación al premio BAFTA.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.