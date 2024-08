MIAMI, Estados Unidos. – El reguetonero cubano Yosvanis Arismin Sierra Hernández, más conocido por su nombre artístico, Chocolate MC, denunció en una reciente entrevista varios episodios de censura que padeció cuando comenzó su carrera artística en la Isla.

Esta fue la primera aparición pública de Chocolate MC tras salir de la cárcel, adonde fue llevado en mayo pasado, tras ser acusado de varios cargos, incluidos abusos sexuales y secuestro. El músico, residente en Estados Unidos, expresó su sorpresa por el creciente éxito de Oniel Columbié (Bebeshito) y otros reparteros en la Isla. “Las cosas ahora mismo en Cuba no están como antes. Ya el reparto lo están llevando a la televisión, a la radio, va para los Premios Lucas, todos los reparteros tienen papeles [autorización]”, comentó el artista durante el show de YouTube “Destino Tolk”.

El reguetonero también recordó las dificultades que enfrentaban él y otros músicos en el pasado. “Esos reparteros cantan en Cuba y la jugada allí está de pinga. La gente no tiene dinero para comida, pero sí tiene dinero para pagar el concierto de Bebeshito y todos esos muchachos. A esos chamacos les están pagando una salvajada de dinero. Entonces tú te das cuenta de que la dictadura está mirando para otro lado”, afirmó.

Chocolate MC también relató cómo las autoridades de la Isla lo perseguían a él y a otros jóvenes cantantes de reparto: “Cuando estábamos nosotros en Cuba teníamos 20 inspectores todo el tiempo arriba, y no nos dejaban buscar dinero. Por ejemplo, yo trabajé un tiempo para El Micha [Michael Fernando Sierra Miranda] y a él lo bajaban de las tarimas y nos íbamos llorando. Yo era el promotor y me pasaba siete días repartiendo flyers y cuando llegaba al concierto no podía cobrar porque lo suspendían”.

Para Chocolate MC, en la actualidad del régimen de la Isla ha decidido permitir la expansión del reparto: “¿Dónde están los inspectores ahora en Cuba? ¿Qué pasa? El Gobierno permitió que se hiciera el cambio real para que el género nacional juvenil sea el reparto. ‘Vamos a trabajar con el reparto, no lo vamos a combatir más’. ¿En qué momento pasó eso?”, se preguntó.

El artista también denunció el control del Gobierno sobre los reparteros actuales: “Todos los reparteros que están en Cuba cantando, obviamente están dirigidos por una persona X que es de la Seguridad del Estado. De hecho, las empresas artísticas, la Benny Moré, la Adolfo Guzmán, la Ignacio Piñeiro, todas pertenecen directamente a Villa Marista, porque ahí trabajan policías”.

Asimismo, Chocolate MC recordó un episodio particular relacionado con la censura de su música: “El reparto estaba tan vetado en aquella época [2009-2017] que se hace una canción [Chupi Chupi] donde cantan todos los artistas más influyentes… (Yo canté en Chupi Chupi y la parte que más se pegó de la canción fue la que yo canté). La pusieron número uno en los Lucas y Osmani García me tuvo que llamar prácticamente llorando para decirme que tuvo que cortar mi parte para que la pusieran [en televisión]. Ahí es cuando yo me di cuenta de que era un ataque directo de la Seguridad del Estado”.

